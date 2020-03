CARTE - Les commerçants de l'agglo de Châteauroux mobilisés pour livrer à domicile

Pour rester chez soi tout en ne manquant de rien dans son frigo, les livraisons à domicile sont la solution. Châteauroux Métropole a recensé les commerçants, magasins et producteurs qui livrent à domicile.

Restez chez vous ! C'est la consigne à suivre depuis le 17 mars à midi et l'instauration du confinement. Un mot d'ordre à respecter au moins jusqu'au 15 avril. Les déplacements sont autorisés pour faire des courses de première nécessité. Mais à Châteauroux, l'agglomération, les commerçants et les producteurs locaux se mobilisent pour faciliter notre quotidien et éviter de sortir de chez soi. De nombreux commerces proposent des livraisons à domicile.

Supermarchés, épiceries, fromagerie, pâtisserie : il y en a pour tous les goûts. Il suffit de passer une commande et la livraison à domicile est ensuite assurée. La liste des commerçants qui proposent ce service est à retrouver sur le site de Châteauroux Métropole, ou dans la carte ci-dessous.