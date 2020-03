Coronavirus : des commerçants de Châteauroux réagissent aux annonces du Premier ministre

Le Premier ministre a annoncé ce samedi 14 mars au soir la fermeture jusqu'à nouvel ordre des lieux recevant du public "non indispensables à la vie du pays". Les bars, restaurants, cinémas sont concernés. Les commerçants du centre-ville de Châteauroux sont abasourdis par cette décision drastique.

Ce soir, à minuit, les bars, restaurants, cinémas, et autres lieux "recevant du public mais non indispensables à la vie du pays", selon la formulation d'Edouard Philippe, fermeront leur porte jusqu'à une date encore inconnue. Les patrons de restaurants

Abasourdie, Elodie, responsable du Café Moustache, ne sait pas comment elle va pouvoir boucler la trésorerie. "Pour les commerces qui ont besoin d'avoir du monde tous les jours, c'est quand même compliqué. _C'est une lourde décision de la part du pays_" souffle-t-elle outrée. "On a du personnel à payer et des marchandises déjà commandées..."

Une décision radicale et "lourde"

De son côté, Daniel de Oliveira, gérant du restaurant Subway, abonde : "Ça va être très difficile pour certains d'entre nous qui sont pris à la gorge". Mais il tempère : "Je pense que c'est nécessaire de prendre ces mesures, très sincèrement."

Même son de cloche chez Florian Souedet, patron du bar Les Halles : "C'est lourd à digérer. La décision a été prise très rapidement et j'imagine pour le bien de tous. Mais on ne s'attendait pas à une telle ampleur". Et pour la suite? "Il va falloir trouver des solutions. Les charges vont continuer à tomber j'imagine. Ce sera sûrement du chômage partiel" pour ses 11 employés.