Coronavirus : les commerces et les marchés restent ouverts en Bretagne

Les commerces et les marchés sont les seuls lieux en Bretagne à rester ouverts, même s'ils accueillent plus de 1 000 personnes, selon les autorités. Une décision annoncée ce vendredi, en marge d'une conférence de presse.

Ce sont quasiment les seules exceptions aux limitations de rassemblement à 100 personnes, annoncées ce vendredi par Édouard Philippe. Les commerces resteront ouverts, tout comme les marchés. Ainsi, ce samedi, le marché des Lices, à Rennes, qui rassemble habituellement 10 000 personnes, selon l'Office de tourisme, pourra se tenir.

Les commerces "sont considérés comme participant à la continuité de la vie de la nation, pas seulement économique", souligne Michèle Kirry, la préfète de Bretagne. "Ce qui rend totalement inutiles les comportements qui consistent à se précipiter dans les supermarchés".

Si un cinéma dispose de 150 places, il peut rester ouvert à condition de ne faire rentrer que 100 personnes

Si certains lieux ont décidé de suspendre leurs activités, comme le Théâtre national de Bretagne, l'opéra de Rennes, ou le théâtre de Fougères, "ils n'ont pas à le faire", souligne la préfète Michèle Kirry.

En effet, les interdictions de rassemblements touchent tous les lieux où se rassemblent 100 personnes ou plus, "ouverts et clos", selon Michèle Kirry. "Si un cinéma dispose de 150 places, il peut rester ouvert à condition de ne faire rentrer que 100 personnes. Pareil pour les discothèques, reprend la préfète. On ne ferme pas les lieux, on limite la promiscuité des personnes".

