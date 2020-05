"La relance éco" : en Berry, les concessions automobiles redémarrent partiellement

Les concessionnaires automobiles ont fermé leurs portes mi-mars pour ne les rouvrir qu'en partie. C'est le cas chez Toyota à Saint-Doulchard, près de Bourges. L'activité a repris partiellement depuis le 27 avril. Durant plus d'un mois, seule une permanence a été assurée, uniquement pour les personnels médicaux avec mise à disposition de véhicules. Depuis deux semaines, l'atelier a donc rouvert, mais seulement deux jours par semaine : " Deux mécaniciens, un chef de service après-vente sont mobilisés chaque semaine, détaille Max Ethève, directeur de Central Parc Automobile. Nous avons commencé à rappeler tous les clients dont le rv avait été annulé durant la première phase du confinement. Nos agendas après-vente sont remplis sur les deux jours mis à disposition de cette clientèle."

Max Ethève, directeur de Central Parc Automobile © Radio France - Michel Benoit

Un parcours client adapté

L'atelier ouvre un troisième jour à partir de cette semaine. Le parcours client a été adapté pour éviter de se croiser. Fléchage au sol, distanciation... Quant à l'activité de vente, elle est à l'arrêt depuis mi-mars alors que le groupe vendait une centaine de voitures par mois dans ses quatre concessions de Bourges, Nevers, Moulins et Montluçon. A l'avenir et tant que le Covid sévira, les clients auront un accès limité aux modèles exposés : " Les voitures dans le hall seront fermées à clef. Elles seront ouvertes sur demande du client. Après chaque ouverture, il faudra nettoyer, désinfecter le véhicule. Les voitures neuves pourront être essayées, mais nous laisserons les clefs au client, après explication et il fera son essai seul. Le seul souci aujourd'hui, ça reste les véhicules d'occasion puisque légalement, elles ne peuvent pas rouler ou alors il faudrait que ce soit accompagné d'un vendeur. Pour l'instant, nous n'avons donc pas de solution."

L'accès au hall d'exposition est limité © Radio France - Michel Benoit

Chômage partiel et horaires décalés

Pas de vente d'occasion pour le moment et une dépréciation d'environ 15 euros par véhicule et par jour, 60 % du personnel reste en chômage partiel. Les horaires seront légèrement décalés pour certains : " C'est surtout au niveau du service après-vente pour éviter les croisements dans le vestiaire, précise Max Ethève, quand les personnels doivent s'habiller pour travailler ou se déshabiller à leur fin de service. Le local est un peu exigu. On restreint également les accès à la salle de restauration. Les collaborateurs, le midi, mangeront en deux groupes. Chacun porte évidemment une protection, masque ou visière. On a posé également des parois Plexi."

Protections et distanciation pour chacun des collaborateurs, en atelier, mais aussi dans les bureaux, à la comptabilité par exemple. © Radio France - Michel Benoit

Chez Toyota, on ne s'attend pas à un rebond rapide de l'activité, heureusement, le groupe CPA a les reins solides.