Coronavirus : les conséquences "désastreuses pour le tourisme normand"

Entre le 22 avril et le 4 mai 2020, le Comité Régional de Tourisme de Normandie a réalisé une enquête en ligne auprès des prestataires d’activité touristique dans l’ensemble de la région. Plus de 1 800 professionnels ont répondu. Les résultats ont été publiés lundi 11 mai.

Plus de 1 800 personnes y ont répondu, entre le 22 avril et le 4 mai 2020. Les résultats ont été publiés ce lundi. La plupart des réponses proviennent de professionnels de l'hébergement, des sites de loisirs et de la restauration.

"On fait des enquêtes tous les ans. Celle-ci est venue confirmer notre ressenti. La situation est très grave pour le tourisme normand. Les conséquences de cette crise sont désastreuses", pose Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme.

L'enquête montre que 76 % des établissements ont été contraints de fermer totalement leur porte à cause du confinement. Et que 80 % des entreprises ont eu recours au chômage partiel.

De grosses pertes économiques

En termes de pertes économiques, les résultats de l'enquête sont édifiants : la totalité du chiffre d’affaires est intégralement perdue pour 84 % des professionnels en avril, et pour 77 % d’entre eux en mai.

Les entreprises du tourisme en Normandie avaient pourtant enregistré des records de fréquentation l’année dernière, mais depuis l'annonce du confinement, de nombreuses annulations ont été enregistrées, et continuent de l'être, même pour cet été.

"Le coronavirus est arrivé au pire moment pour le tourisme. Certaines entreprises n'étaient pas encore ouvertes, les fonds étaient au plus bas. Elles ont raté Pâques, les ponts... la saison n'a pas démarré", explique Michael Dodds.

Les emplois saisonniers menacés

Cette crise sanitaire et économique a un impact sur les emplois saisonniers. 45 % des 1 808 répondants disent mettre leurs projets d’embauches de saisonniers en attente de voir l’évolution de la situation ; 25 % comptent annuler l’embauche des saisonniers.

Pendant le confinement, plus de 65 % des professionnels du tourisme normand ont fait appel aux aides financières aménagées par l’Etat et les collectivités locales.

Restez en Normandie cet été

"Les entreprises ne sont pas sereines du tout pour l'avenir, elles n'ont aucune visibilité. Elles vont avoir besoin de beaucoup de soutien, de campagne de communication. Mais je demande aux Normands, restez en Normandie cet été s'il vous plaît", poursuit Michael Dodds.

Le directeur de Normandie Tourisme qui a été frappé par un chiffre en particulier : 69 % des professionnels déclarent que l'épidémie va mettre en péril leur structure, que ce soit immédiatement, dans les mois à venir ou durablement.

Les professionnels du tourisme attendent donc d'être fixés sur leur sort et de connaître le plan de relance du secteur, qui doit être dévoilé ce jeudi à l'issu d'un comité interministériel du tourisme.