Coronavirus : les courses de trot à l'arrêt, la filière serre les dents dans la Loire

Les deux hippodromes de la Loire sont vides depuis la mi-mars. Avec le confinement, il n'y a plus de courses hippiques. L'ensemble de la filière se retrouve à l'arrêt et craint de mettre beaucoup de temps à se relever de cette crise.

Une journée de courses pour ouvrir la saison à huis clos le 15 mars et puis rideau ! Avec le confinement, les hippodromes de Feurs et de Saint-Galmier restent vides. Les éleveurs, entraîneurs et propriétaires ne savent pour l'instant pas quand leurs chevaux pourront courir de nouveau.

"S'il n'y a pas de courses, il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'argent" résume Gérard Vacher, le président de l'hippodrome de Feurs. "On a les même frais que quand on court. J'ai quand même une employée et j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'hippodromes qui ferment. Pas Feurs, mais de petits hippodromes." L'équipe de l'hippodrome de Feurs est tout de même en train de monter un dossier pour tenter d'obtenir une aide financière.

On a 80% de revenus en moins et les frais sont les mêmes. Les chevaux mangent tous les jours.

La situation est très difficile pour les éleveurs comme Hervé Chauve-Laffay. Il a douze juments pour l'élevage et vingt-cinq chevaux à l'entraînement à Saint-Germain-Laval : "80% de nos revenus ce sont les gains en course, donc là ... on a 80% de revenus en moins et les frais sont les mêmes. Les chevaux mangent tous les jours, on est obligés de tourner quand même avec quelques salariés et de continuer à travailler normalement" explique-t-il. Comme il a perdu plus de la moitié de ces revenus en avril, Hervé Chauve-Laffay devrait pouvoir toucher une aide de 1500€.

Plus de paris tant que les cafés sont fermés

Sans savoir quand les courses vont reprendre, il continue d'entraîner ses chevaux : "On a des chevaux qui avait un beau programme en mars, avril et mai. Ces courses-là, on ne sait pas si elles vont être recourues, on est dans le flou total. Ils essaient de nous concocter un petit programme pour pouvoir re-débuter mais le gros soucis qu'on a, c'est que les points PMU, il y en a énormément qui sont dans les cafés. Nos points de jeu sont fermés donc c'est très compliqué."

France Galop et Le Trot, les deux sociétés organisatrices des courses en France, échangent avec le gouvernement au sujet d'un retour des courses à huis clos le plus tôt possible, au mois de mai.

Autre difficulté : l'activité d'élevage d'Hervé Chauve-Laffey. En pleine période de reproduction, le confinement rend très difficile le transport des juments vers les prestigieux élevages de Normandie. Il risque d'avoir moins de poulains cette année et donc moins de trotteurs en course dans les années à venir.