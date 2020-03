Coronavirus : les creusois font des stocks de nourriture dans les supermarchés

Les pâtes, le riz et les conserves sont convoités ces derniers jours dans les rayons des supermarchés. Les magasins creusois constatent une augmentation des ventes significatives sur les produits de premières nécessités depuis une semaine.

Une augmentation de 100% des ventes de pâtes

Dans les rayons d'un supermarché de Sainte-Feyre, les clients assurent ne rien changer à leurs habitudes. "Je ne fais pas de surconsommation et pas de stockage" affirme Joëlle, "Nous on est prémuni contre le... comment ça s'appelle déjà ?" plaisante Christian, "Nous on en prend plus parce que les petits enfants vont venir" dit Marie. Pourtant dans ce magasin, les ventes de certains produits ont doublé en une semaine. "Sur les pâtes les ventes ont augmenté de 100% et sur les conserves c'est de l'ordre de 50%" indique le directeur de l'Intermarché de Sainte-Feyre, Christophe Bergeron.

Gel hydroalcoolique en rupture de stock

Dans la plupart des grandes surfaces, aujourd'hui il est difficile voire impossible de trouver une bouteille de gel hydroalcoolique. Samedi 29 février, le magasin a reçu une livraison de 12 gels, ils ont été mis en rayon à 8h30 "et une demie heure plus tard il n'y en avait plus un seul" raconte Christophe Bergeron. Le supermarché est en rupture de stock "là il s'agit d'une rupture au niveau du fournisseur, on a plus d'approvisionnement" explique le directeur de l'Intermarché de Sainte-Feyre.

Hausse de la fréquentation des drive

En parallèle la fréquentation des drive, ce service qui permet d'acheter ses course en ligne et de venir les récupérer sans avoir à sortir de sa voiture est en hausse de 40% dans le commerce de Sainte-Feyre depuis fin février. À La Souterraine, un supermarché qui a également ce service a constaté une hausse de 15% de la fréquentation.