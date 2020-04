Coronavirus : les criées bretonnes s'organisent pour limiter les pertes

C'est la pleine saison de la langoustine et "il serait dommage de ne pas en profiter !" déclare Jean-Paul Solaro, président de la SEM Lorient-Keroman, gestionnaire et exploitant du premier port de pêche français. "A Lorient, la première semaine du confinement, on s'est demandé comment ça allait se passer, il y a eu des invendus car nous n'avions pas d'idée précise de ce qui allait se passer et les bateaux étaient déjà en mer." Selon la CCI métropolitaine Bretagne ouest Quimper qui gère les ports de pêche du sud Finistère "toutes les criées de Cornouaille* ont maintenu leur activité depuis le début de la crise avec seulement une interruption de quelques jours pour Audierne, du fait de personnel en arrêt maladie."

On a trouvé un équilibre qui reste précaire" Jean-Paul Solaro, président de la SEM Lorient-Keroman

Le Président du port de Lorient explique qu'il reste deux clientèles pour les criées bretonnes, "les poissonniers et les GMS. L'activité 'poissonnier' se tient et pour les grandes et moyennes surfaces, la situation a été difficile au début car beaucoup ont fermé leurs rayons poissonnerie mais petit à petit ça a rouvert." Et d'estimer "on essaye de s'organiser dans un marché à 50% de ce qu'il était avant", au début du mois de mars, avant le début du confinement.

Dans les criées du sud Finistère aussi, "le marché se tient avec quasiment pas d’invendus cette semaine. Il est à noter des pertes de chiffre d’affaires de 60 à 80% en fonction des jours ou des ports." Par exemple 633 tonnes de poissons et de crustacés étaient débarquées sur les ports de pêche de Cornouaille avant le début du confinement, il n'y en avait plus que 121 tonnes la semaine suivante et en cette première semaine d'avril l’activité reprend avec 216 tonnes débarquées.

Une nouvelle façon de travailler

Pour assurer la continuité d’activité, la préoccupation prioritaire de la CCI a été "la mise en place immédiate des mesures barrières et des Équipement de Protection Individuels (EPI) pour apporter une sécurité à nos personnels au travail." Les équipes présentes étaient essentiellement pour soutenir la pêche côtière en fin mars et début avril mais "on note pour la deuxième semaine d’avril un nombre plus important de bateaux côtiers qui partent en mer, ainsi que quelques bateaux hauturiers au port du Guilvinec."

Garder cet esprit de coopération pour après" Jean-Paul Solaro

A Lorient aussi "on a réussi à continuer l'activité en mode dégradé." Et selon Jean-Paul Solaro de nouvelles façons de travailler voient le jour "deux fois par semaine, on organise des audio-conférences avec l'ensemble des professionnels, les armateurs, le comité des pêches, les pêcheurs côtiers et roturiers, les acheteurs de GMS, les associations de poissonniers, les transporteurs, les chantiers de réparation navale... C'est inédit !" Une concertation qui permet pour le moment aux criées bretonnes de se maintenir mais les inquiétudes sont nombreuses . Notamment si trop de bateaux repartent en mer et si les apports sont plus importants que les débouchées.

* Les ports de pêche d'Audierne - Plouhinec, Concarneau, Douarnenez, Le Guilvinec, Lesconil, Loctudy et Saint Guénolé-Penmarc'h sont réunis sous la bannière "Cornouaille Port de Pêche" et sont gérés par la CCI.