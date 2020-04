Coronavirus : les déchetteries basques rouvrent ce jeudi

Les déchetteries du Pays Basque rouvrent à compter de ce jeudi 23 avril. Particuliers et professionnels pourront s'y rendre après avoir pris un RDV. L'agglomération Pays Basque a fait ce choix pour ne pas avoir à gérer un afflux sur les sites et maitriser les distances sanitaires.

Depuis l'annonce du confinement, au Pays Basque, seules les ordures ménagères étaient collectées. Les équipes et les tournées avaient été réorganisées pour une assurer la sécurité des agents. Ils récoltent 800 tonnes par semaine sur Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Boucau. La réouverture des déchetterries étaient attendues avec impatience . Ce sera le cas à partir de ce jeudi.

Depuis la mi-mars, en effet, les jardiniers ont mis du coeur à l'ouvrage, les bricoleurs du dimanche aussi. Du coup, les particuliers étaient très nombreux à avoir des déchets entreposés au fond du jardin. Ils pourront à présent s'en défaire mais, inutile d'aller spontanément sur place, il faudra avoir au préalable pris un rendez-vous par téléphone ou via internet.

Assurer la sécurité de tous, éviter la cohue

Ce choix a été dicté par le fait que, dans certaines région de France, à l'annonce de la réouverture des déchetteries, ce fut la cohue sur les sites, les gestes barrières et les distances de sécurité n'étant pas respectés. L'Agglomération Pays Basque ne souhaitait pas avoir à gérer de telles situations et entendait préserver la sécurité de tous, notamment des agents qui seront aux premières lignes et qui seront équipés de matériel de protection.

Une tournée dans les quartiers d'Anglet © Radio France - Paul NicolaÏ

Une fois le rendez-vous pris, vous recevez un mail de confirmation et une attestation d'inscription. C'est cette attestation qu'il faudra présenter lors de votre passage. N'oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire et cochez la case «déplacement pour effectuer des achats de première nécessité».

La fréquentation de la déchèterie sera limitée à un passage par semaine et par usager, précise enfin l'Agglomération Pays Basque. Il y aura au maximum trois véhicules sur site en même temps, un usager par benne.

Horaires d'ouverture