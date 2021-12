Coronavirus : les discothèques resteront fermées trois semaines supplémentaires à partir du 3 janvier

Il va falloir attendre encore un peu avant de se déhancher en boîte de nuit. Face à la situation sanitaire, et la forte poussée de l'épidémie en France, le gouvernement prolonge leur fermeture pour au moins trois semaines à partir du 3 janvier. L'annonce a été faite ce mercredi 29 décembre par le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME. Sur France Inter, Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que les discothèques ont été contraintes de baisser le rideau dès le début du mois de décembre, alors que "la situation était bien meilleure que celle qu'on connaît aujourd'hui".

Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations quotidiennes ne cesse d'augmenter. Ce mardi, la France enregistrait un nouveau record de cas covid, avec près de 180.000 contaminations détectées en seulement 24h. Pour tenter d'endiguer cette cinquième vague, le gouvernement mise donc sur le télétravail, les jauges dans les lieux de spectacle et la mise sous cloche des discothèques.

Quelque 1.600 établissements sont fermés depuis le 6 décembre en France et devront le rester pour tout le mois de janvier. "J'imagine la détresse morale qui peut exister pour ces employés, ces entrepreneurs", admet Jean-Baptiste Lemoyne. Le gouvernement assure travailler à pour soutenir les gérants de ces établissements et "trouver les bonnes solutions pour les accompagner". Le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME a tenu à rappeler que ces professionnels ont "depuis le début été sérieux". "Ils ont mis en place des protocoles, ils ont été les premiers à vérifier l'identité des détenteurs des pass sanitaires et ça, nous ne l'oublions pas", a précisé Jean-Baptiste Lemoyne.

"C'est un monde de la fête qui n'est pas à la fête et qui trinque"

L'exécutif promet d'être "vraiment à leurs côtés". Une première réunion de concertation s'est déroulée mardi entre le ministère de l'Économie et les professionnels du secteur. Il s'agit de voir si le dispositif d'aide, mis en place dès le 20 décembre, est suffisant : il consiste en un "systèmes d'aides avec les coûts fixes à 100%, avec l'activité partielle". Le ministre délégué estime que ces compensations "devraient peut-être complétées", puisque le mois de décembre compte "pour 20% du chiffre d'affaires annuel".