Coronavirus : les dispositifs d'aide aux entreprises très sollicités dans la Manche

Au total, plus de 20 millions d'impôts et de cotisations ont été reportés

L'État se mobilise pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences de l'épidémie de coronavirus, notamment en autorisant le report de la fiscalité pour les sociétés en difficulté. Dans la Manche, la direction des finances publiques explique avoir déjà reçu 450 demandes et reporté 2,3 millions d'euros d'impôts des sociétés.

L'Urssaf fait de même pour les cotisations sociales, 805 dossiers de TPE/PME ont été traités. Sur les 42 millions d'euros censés être collectés, 18 ont été repoussé. "C'est un chiffre un peu supérieur au reste de la région", explique Hervé Castre, le directeur de l'Urssaf Basse-Normandie.

"Nous avons également reçu 368 demandes de travailleurs indépendants, notamment dans la restauration, l'hôtellerie ou le commerce", ajoute-t-il.

Chômage partiel

L'autre dispositif dont ne se prive pas les entreprises manchoises est le recours à l'activité partielle. Sur les 337.000 sociétés ont déposé une demande, dont 1.000 dans le département. Cela représente 11.000 salariés, pour près de 5 millions d'heures autorisées.

Les employés sont indemnisés à hauteur de 70% de leur rémunération brute horaire. De leur côté, les entreprises reçoivent une allocation correspondant à 7,74 euros par heure chômée pour celles employant jusqu’à 250 salariés et 7,23 euros pour celles comptant 251 salariés et plus. "C'est plus de 10 millions d'euros d'aide publique", précise Gérard Gavory, préfet de la Manche.

Enfin, autre mesure de cet arsenal : le fonds de solidarité à destination des petites entreprises. Une mesure qui laisse dubitatif certains commerçants normands pour ses critères d’éligibilité.