Coronavirus : les entrepreneurs et les artisans du bâtiment ne veulent pas être " des kamikazes "

Les entreprises et artisans du bâtiment en Moselle tapent du poing sur la table. Ils ne comprennent pas la position des autorités et de l'Etat qui leur demandent de poursuivre ou de reprendre leurs activités au plus vite.

Depuis le début de semaine, la quasi totalité des chantiers sont à l'arrêt dans le département, par mesure de précaution. C'est le cas notamment au Stade St Symphorien avec la construction de la nouvelle tribune.

La fédération du BTP de Moselle (1200 entreprises et 13 000 emplois) explique que les mesures " barrière" contre la propagation du Coronavirus sont parfois difficilement applicables sur les chantiers. Les masque de protection manquent aussi. Pour son président Pierre Schaeffer, " il faut un délai de 15 jours " pour les que l'on s'organise. Après il sera possible, dans certaines conditions, de reprendre le travail ".

Le président de la fédération du BTP 57 Pierre Schaeffer Copier

De son côté, la CAPEB de Moselle (900 entreprises et 2500 emplois), la confédération de l'artisanat et du bâtiment, redoute que les mesures de chômage partiel ou technique ne s'appliquent à son secteur. Sa directrice Violaine Philippe reçoit beaucoup d'appels de ses adhérents inquiets par cette éventualité. Certains mettent en avant un possible chantage de l'état.

Violaine Philippe, la directrice de la CAPEB de Moselle Copier

En Moselle, le bâtiment emploie plus de 20 000 personnes