Coronavirus : les entreprises de l'artisanat ont mieux résisté à la crise que l'ensemble du secteur privé

Les entreprises de l'artisanat ont, en général, mieux résisté à la crise que le secteur privé dans son ensemble, indique franceinfo ce mardi. Les métiers de bouches et le secteur du BTP tirent particulièrement leur épingle du jeu.

En 2020, en pleine pandémie de coronavirus, les entreprises artisanales ont créé 28.000 emplois, soit une hausse de 1,7% par rapport à 2019. Une tendance qui va à l'inverse de l'ensemble du secteur privé, dont le nombre de créations d'emplois est en baisse de 2%. Des chiffres indiqués ce mardi par le baromètre ISM-MAAF, dévoilé par franceinfo ce mardi.

Les métiers de bouche et le BTP tirent leur épingle du jeu

Deux secteurs ont particulièrement bien résisté à la crise : le BTP et les métiers de bouche. Les boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries ou poissonneries ont connu une hausse de 3% des embauches en 2020. Les métiers liés à la maçonnerie générale et la construction, l’électricité, la plomberie, les travaux de finition du bâtiment ont très vite rebondi après un confinement difficile, avec 3% d’emplois en plus par rapport à 2019.

Les coiffeurs et les fleuristes à la peine

D’autres secteurs de l’artisanat sont plus à la peine. La coiffure et les soins esthétique sont vu leurs embauches reculer de 2%. Même chiffre, 2% d'embauches en moins, pour le commerce des fleurs. Un recul qui s'explique par l'arrêt de presque tous les évènements l'an dernier.