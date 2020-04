Coronavirus : les entreprises unies en Bretagne

Bretagne Développement Innovation, avec le secours de la Région Bretagne, allie ses forces à celles de l'Agence Régionale de Santé, de Biotech Santé Bretagne et des acteurs régionaux, pour mettre en relation les entreprises et les acteurs de la santé.

Maintenir la disponibilité des matériaux, des équipements ou des services essentiels à la continuité de l'activité des acteurs de la santé est un enjeu plus qu'essentiel dans cette période de pandémie. C'est en ce sens que la région Bretagne a créé, en collaboration avec Bretagne Développement Innovation, une "task force" destinée à faciliter le lien entre tous les différents maillons de cette chaîne.

La Région Bretagne joue le rôle de facilitateur pour que les acteurs économiques soient en mesure d'unir leurs forces. Martin Meyrier, vice-président à l'économie de la Région Bretagne

Les entreprises bretonnes n'ont pas attendu la mise en place de cette initiative pour proposer leur aide et faire partie de cette alliance solidaire, mais "certaines de ces initiatives ne trouvaient pas preneur" explique Martin Meyrier, vice-président à l'économie de la Région Bretagne au micro de France Bleu Breizh Izel. C'est donc la que la collectivité publique intervient.

Faciliter les dons et accompagner les entreprises

"La Région joue son rôle habituel, renforcé en ce temps de crise sanitaire, sur deux aspects" détaille Martin Meyrier. Premièrement, faciliter les "dons d'équipements de protection individuelles, ou EPI, que produisent en temps normal certaines entreprises du territoire". Et c'est là qu'intervient un autre maillon de la chaîne, l'Agence Régionale de Santé. Qui soit fournit ses demandes à la Région, soit y récupère directement les dons équipementiers ou matériels des entreprises.

Et, dans un second temps, "accompagner individuellement les acteurs dans cet état de sidération économique, qui peut provoquer des difficultés à avoir des fournisseurs, ou des difficultés logistiques". Toutes les entreprises bretonnes qui se sentent concernées et qui ont les compétences de fourniture de matériaux, de composants ou de services peuvent donc se rapprocher de la Région Bretagne, et également devenir un nouveau maillon de cette chaîne solidaire.