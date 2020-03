En raison de l'épidémie du Covid-19, la direction régionale de La Poste réduit le nombre de tournée des facteurs. Il n'y aura pas de distribution ce mercredi et samedi prochain.

Coronavirus et confinement : les facteurs de la région PACA ne passeront plus que trois fois par semaine

Les facteurs de la région Paca ne passeront plus que les lundi, mercredi et vendredi

C'est une nouvelle conséquence de l'épidémie de Covid-19. Ce mercredi et samedi prochain, personne en Provence-Alpes-Côte d'Azur ne verra passer le facteur. La direction régionale de La Poste réduit le nombre des tournées. Cette semaine, les courriers et les colis ne seront distribués que quatre fois. À partir de lundi, seuls trois jours de distribution seront maintenus : mercredi, jeudi et vendredi.

La Poste veut ainsi limiter les sorties des facteurs et diviser par deux le nombre de salariés présents en même temps sur les sites de distribution. Le ramassage du courrier est également perturbé. La moitié des boîtes aux lettres va être condamnée. Et seule une centaine de bureaux de poste reste ouverte.

Salaires maintenus pour les postiers

La Poste recommande cependant de ne s'y rendre qu'en cas de nécessité absolue. De nombreuses opérations peuvent aujourd'hui être réalisées par internet, comme l'envoi des courriers recommandés. Il est également possible d'affranchir un colis avec une imprimante et de le mettre dans sa propre boîte aux lettres où il sera récupéré par un agent.

Pour le personnel, ces restrictions n'auront aucune conséquence financière : les postiers conserveront leur salaire intégralement.