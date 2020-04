Coronavirus : les facteurs passeront quatre fois par semaine dès mardi 21 avril

Après trois semaines au ralenti à cause du confinement, La Poste augmente la cadence pour assurer la distribution du courrier. Dès ce mardi 21 avril, les facteurs passeront quatre jours par semaine pour distribuer les courriers et colis, du mardi au vendredi puis du lundi au jeudi les deux semaines suivantes. La distribution de la presse est assurée cinq jours par semaine et le sera six jours par semaine à partir du 11 mai.

Plus de bureaux de poste ouverts en Drôme-Ardèche

A ce jour, 42 bureaux de poste sont à nouveau ouverts dans la Drôme et 34 en Ardèche. Retrouvez la liste complète des réouvertures dans cet article. Par ailleurs, on compte désormais 11 "La Poste Relais" en Ardèche et 23 dans la Drôme.