Coronavirus : les fêtes de l'Ours annulées, une première dans l'histoire du Vallespir

_"_L'ours restera dans sa tanière cette année !"

Le maire de Saint-Laurent-de-Cerdans Louis Caseilles est résigné. "Cette année, ce n'est pas possible d'organiser la fête de l'Ours, ni ici, ni à Prats-de-Mollo ni à Arles-sur-Tech. Certains ont dit pourquoi pas les reporter en juin, mais la tradition, c'est février-mars. Si les conditions sanitaires s'améliorent, on pourrait envisager des projections de films, mais ce ne sera pas la fête comme elle est organisée chaque année."

Tout un cérémonial inscrit dans la culture du Vallespir

C'est en effet impossible d'imaginer les traditionnelles poursuites dans les rues des 3 communes et les chasses à l'ours en pleine crise sanitaire. L'année dernière, les fêtes avaient réuni 10.000 personnes à Prats-de-Mollo, 5.000 à Saint-Laurent-de-Cerdans, venus de tout le département et même d'ailleurs. 3 "On ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque" ajoute Louis Caseilles.

Un impact économique

La nouvelle a été accueillie avec tristesse dans la commune. Pour Jeanine "ça va beaucoup, beaucoup nous manquer. C'est triste sans fête, sans rien !"

Solange, qui tient un magasin multi-service avait quand même anticipé cette décision. "Cela va être un gros manque à gagner, pas de vente de confettis, de bonbons, de serpentins ou de pétards. Il n'y aura rien de tout ça cette année, d'ailleurs on n'en a même pas commandé".

L'annulation des fêtes de l'Ours cette année risque également de retarder le dossier pour l'inscription de cette tradition au patrimoine immatériel de l'Unesco.