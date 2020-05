Coronavirus : les Français pourront partir en vacances en France cet été, assure le Premier ministre

Le gouvernement a présenté, ce jeudi, son plan d'aide au tourisme, très durement frappé par la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus. Les Français pourront partir en vacances en France cet été. Le gouvernement espère rouvrir les cafés et restaurants le 2 juin en zone verte.

Un plan d'investissement et de soutien au tourisme de 18 milliards d'euros, le retour des touristes sur le littoral, à la montagne ou à la campagne cet été, ainsi que la réouverture, si l'épidémie le permet, des cafés et restaurant le 2 juin en zone verte. Le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé ce jeudi les mesures qui vont être prises pour soutenir le secteur très affecté du tourisme dans les mois à venir, à l'issue d'un comité interministériel à Matignon.

"Les Français pourront partir en vacances en France cet été"

"Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août", a assuré Edouard Philippe, sous réserve toutefois "de possibles restrictions très localisées" en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. "Les Français peuvent prendre leurs réservations", a encouragé le Premier ministre, en soulignant que "les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances".

Réouverture des cafés et restaurants le 2 juin en zone verte ?

"Pour les cafés et restaurants, la date de réouverture sera fixée au cours de la semaine du 25 mai", a dit Edouard Philippe._"Pour ceux qui sont dans les départements verts, une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l’évolution de l'épidémie ne se dégrade pas, et sous réserve que les mesures sanitaires soient parfaitement respectées", a précisé le Premier ministre. "Mais il n'y a pas beaucoup de certitudes à ce sujet, compte tenu de tout ce que nous ne savons pas sur l'évolution du virus",_ a tenu à rappeler Edouard Philippe.

Un plan de soutien de 18 milliards d'euros

Edouard Philippe a annoncé un plan "sans précédent" de "18 milliards d'euros d'engagements" en soutien au secteur du tourisme, qui avec l'épidémie "fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne". Deux revendications du secteur ont été partiellement entendues : le recours au chômage partiel sera possible jusqu'à fin 2020 pour les entreprises du tourisme et de l'évènementiel, tandis que l'accès au fonds de solidarité, pour les entreprises du secteur des cafés hôtels restaurants, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture, sera prolongé jusqu'à fin septembre. Les professionnels le demandaient jusqu'à la fin de l'année.

Le plafond des tickets restos relevé

Pour "soutenir la demande" et inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu'ils pourront rouvrir, le plafond journalier des tickets-restaurants sera doublé, à 38 euros, et leur utilisation sera autorisée les weekends et jours fériés, jusqu'à fin 2020.