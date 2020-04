Coronavirus : les gîtes et centres d'accueil des Estables en Haute-Loire en grande difficulté

Qu'il y ait de la neige ou pas, le chalet du Mézenc accueille d'ordinaire des clients et des vacanciers en cette période. Mais avec les mesures de confinement face au coronavirus et la fermeture de tous les domaines skiables, le chalet est vide depuis le 16 mars dernier. Même panorama pour les vacances qui débutent ce vendredi 3 avril. Pour Vincent Maurin qui dirige ce chalet, confinement oblige, les annulations s'accumulent avec d'énormes pertes de nuitées par jour pour ce gîte implanté sur le massif du Mézenc.

Des pertes qui se comptent en milliers d'euros !

Dans ses prévisions, Vincent Maurin raconte que son chalet de 140 places était entièrement réservé pour cette période de vacances d'avril. Mais confinement oblige, tout est annulé Copier

"Même s'il n'y a pas de neige, notre chalet était plein. Ça représente 140 personnes qui n'ont pas pu venir depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui. Bien entendu, c'est la même chose pour toute le mois d'avril : des classes découvertes et des groupes d'adultes ont annulés.

Pour lutter contre la propagation du virus, il ne reste plus que lui dans le domaine pour gérer les appels notamment. Une situation très difficile pour Vincent Maurin de flou et d'incertitudes sur son activité et le futur de son entreprise.

Sur les 15 salariés, 14 sont en chômage partiel !

Pour éviter la propagation du virus, Vincent Maurin explique l'ensemble de ses salariés sont actuellement en chômage partiel. Copier

"Mon objectif, c'est de tout faire pour sauver l'établissement et les emplois que cela représente. Si ça reste de l'ordre d'une fermeture mars/avril tel que c'est prévu pour l'instant, ce sera une mauvaise passe mais on devrait pouvoir s'en sortir. Si jamais on nous interdisait l'accueil de groupes et de tourisme sur le mois de mai et juin, l'inquiétude grandirait et ce serait plus compliqué de se projeter sur un avenir serein".