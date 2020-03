Coronavirus : les grandes surfaces de l'Hérault prises d'assaut

"C'est un peu compliqué là... mais on va trouver, il en reste encore", souffle Stéphane, devant les rayonnages vides du magasin Carrefour de Lattes. Venu faire ses courses hebdomadaires, il a dû faire plusieurs fois le tour de l'allée pour trouver des pâtes. Comme d'autres enseignes dans l'Hérault, la grande surface a été prise d'assaut par les clients, inquiets d'une éventuelle restriction des déplacements, comme en Italie.

Plusieurs caddies de courses

Adam est venu sur sa pause midi faire le plein. "J'ai pris 5 kilos de pâtes, 3 kilos de riz, de la sauce tomate, du papier toilette, des patates, énumère le jeune homme en pointant le tapis roulant rempli. L'idée c'est plutôt de laisser ça en stock et de continuer à faire ses courses normalement. Et si jamais on est bloqué, on sait qu'on a ça pour tenir un moment chez nous, au cas où".

C'est à la demande de sa femme que le jeune homme est venu faire les courses. "Elle vient d'Haïti, un pays qui a connu un renversement politique. Sa famille n'avait pas fait de provisions, ça a été très compliqué, raconte-t-il. Ils se sont retrouvés à fuir sans rien. Sans avoir à manger, ni à boire. Forcément, elle ne veut pas reproduire la même situation, même s'il y a de grandes chances que l'État arrive à gérer ça."

Adam est venue faire des stocks Copier

La cohue

Les employés du magasin ont installé des palettes entières de pâtes dans les allées pour faciliter les achats. Malgré tout, il faut slalomer entre les caddies pour accéder aux rayons, et les clients perdent leurs nerfs. "Deux personnes se sont attrapés devant moi, pour des bêtises, se désole Françoise. Il y en a un qui a bousculé l'autre, il lui a répondu « En temps de guerre tu serais plus là ».... C'est débile quoi !"

La plupart des clients refuse de céder à la panique. "J'ai juste pris un peu de poisson en plus, je vais le congeler", explique Françoise. De son côté, Stéphane préfère comprendre. "Je ne ferai pas de réserves, je pense qu'on a assez de stocks partout en France. Et puis je ne peux pas les juger, j'ai un petit garçon de deux ans, je me pose la question, pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de raison de paniquer".