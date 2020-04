Coronavirus : les grands propriétaires invités à annuler trois mois de loyers pour les petits commerces fermés

Coiffeurs, pressing, librairies... Depuis la mi-mars, de nombreux commerces jugés non essentiels ont été contraints de fermer pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Jeudi, le gouvernement a demandé aux propriétaires de parcs immobiliers de ne pas percevoir pendant trois mois les loyers dus par ces très petites entreprises. "J'ai réuni aujourd'hui l'ensemble des grandes foncières (...) et je leur demande une chose : pour les très petites entreprises qui ont été obligées de fermer, celles qui ont moins de 10 salariés, je ne leur demande pas de reporter le loyer : je demande d'annuler trois mois de loyer", a expliqué le ministre de l'Economie sur BFMTV.

Aux propriétaires de "faire des efforts"

Refusant toute mesure généralisée, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), fédération des centres commerciaux, avait recommandé à ses adhérents un étalement des loyers sur deux ans pour les petits commerces, un paiement normal pour les grandes enseignes et une étude au cas par cas pour les entreprises moyennes. Une politique critiquée par Bruno Le Maire qui avait demandé en début de semaine aux foncières de "faire des efforts".

Outre cette proposition d'annulation pour les TPE, le ministre a indiqué jeudi soir avoir demandé aux foncières "d'entrer en négociation avec les grandes chaînes (...) pour voir comment on peut avoir un étalement qui soit plus supportable". Pour les commerces indépendants, "si (le loyer) est une charge sur laquelle ils sont totalement liés et qu'ils ne peuvent pas être soulagés par un grand groupe ou une holding à laquelle ils appartiendraient, alors là, une annulation de gré à gré, avec les bailleurs, doit pouvoir être envisagée", a-t-il ajouté.

La branche immobilière du groupe Auchan, Ceetrus, avait déjà annoncé jeudi matin renoncer à percevoir deux mois de loyer des enseignes françaises contraintes à la fermeture par le confinement. La SNCF et un plus petit groupe immobilier, la Compagnie de Phalsbourg, ont pris des décisions semblables.