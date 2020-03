Confinement face au coronavirus : les horticulteurs de la Loire en grande souffrance

Le Printemps a débuté et c'est habituellement une période clé pour les horticulteurs qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel sur les seuls mois de mars, avril et mai. Mais mesures de confinement oblige, l'arrêt des ventes depuis le samedi 14 et la fermeture des jardineries et des fleuristes a donné un sérieux coup d'arrêt à la profession, en particulier les horticulteurs de la Loire qui ne cachent pas leur inquiétude.

Christian Vernet est horticulteur à Saint-Jean-Bonnefonds, dans la Loire, avec 20 000 m² de production de serres. Son chiffre d'affaire est à 0 depuis plus de 10 jours et il est très inquiet pour la suite.

10 ans de galère pour récupérer tout ça si on s'en sort !

Pour Christian Vernet, horticulteur à Saint-Jean-Bonnefonds, c'est une année de travail et d'investissements perdue Copier

"On est complètement désemparés face à la situation : en temps normal, on a 18 salariés ; aujourd'hui, j'assure la permanence juste pour l'arrosage, je suis tout seul, tout le monde est en chômage technique. Je vais commander une benne pour la semaine prochaine pour commencer à jeter tous les produits destinés à la vente pour ces semaines-là ! On va perdre environ 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est une année de travail qui va disparaître pour nous mais aussi 10 ans de galère pour récupérer tout ça si on s'en sort ! Aujourd'hui, l'Etat, et on peut le comprendre parce qu'ils ont certainement d'autres priorités, ne prend pas en compte la perte du stock, la perte d'exploitation. Si notre profession ne reçoit pas de l'aide de l'Etat, je pense que l'horticulture française, si elle ne disparaît pas, sera très touchée."

Même angoisse pour Camille Massacrier, horticulteur à La Talaudière, dans la Loire, avec plus de 8 000 m² de production de serres au total. Les 15 premiers jours de fermeture avec le confinement et les 15 de plus qui débutent la semaine prochaine, c'est déjà 15% de son chiffre d'affaires en moins. Alors il essaie tant bien que mal de s'en sortir... mais il est très angoissé pour l'avenir de son entreprise.

De la vente en ligne et des livraisons pour essayer de sauver les meubles !

Horticulteur à La Talaudière, Camille Massacrier tente de s'en sortir avec de la vente en ligne et des livraisons de fleurs et de plantes. Copier

"On a dû faire des choix et le choix a été de se débarrasser des plantes bisannuelles : les primevères, les renoncules, les pensées... elles, elles sont passées à la trappe et ça a représentait environ 7 000 € de plantes jetées. Et ça peut continuer si on ne rouvre pas la possibilité de vendre au public début mai et là, ce sera par contre beaucoup plus catastrophique. On essaie de trouver des solutions pour se dépatouiller et sauver les meubles : on va faire de la vente à domicile, préalablement commandée via notre adresse mail et livrée chez les particuliers devant leur domicile sans contact, c'est-à-dire que les commandes ont été au préalable réglées par virement. Ca peut être très faible mais tout ce qui rentre est bon à prendre : essayer de faire un tout petit peu de rentrées d'argent qui peut palier à régler des petites factures en attente mais aujourd'hui, nous sommes très inquiets".