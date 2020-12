Coronavirus : les hôteliers "entre colère, hilarité, et envie de pleurer" après les annonces de Jean Castex

"J'ai un sentiment entre colère, hilarité et envie de pleurer, parce que c'est du grand n'importe quoi", explose Jean-Pierre Istres, président de l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière (UMIH). Il en veut pour exemple que "_moi, je pourrai pas aller chez des amis à Bayonne, mais on peut louer sur Airbnb une villa pour 15 personnes et faire la fête toute la nuit_". La fermeture des restaurants et des bars est actée jusqu'à fin janvier, mais le représentant hôtelier craint qu'elle se prolonge jusqu'à Pâques. "En fin d’année, il va y avoir du grand n’importe quoi comme en été, la 3° vague va arriver, et on nous fermera à nouveau", deplore-t-il : "On touche le fond".

Et de rappeler que les hôtels sont officiellement ouverts aujourd'hui, "mais qui va venir? A Biarritz s'il n'y a pas de bars, pas de restaurants et qu'il y a un couvre-feu qui va venir ?". Le représentant de l'UMIH assure que l'activité va rester à l'arrêt jusqu'à Pâques puisque tous les congrès et séminaire ont été annulés, il dénonce : "ça fait un an qu'on est sur un rythme "ouverture-fermeture".

Le drive ne rapporte pas d'argent

L'activité de certains restaurants se poursuit pourtant sous forme de vente à emporter, "mais ne rapporte pas d'argent" affirme Jean-Pierre Istres. "Ça permet juste au patron d'être dans sa cuisine et de ne pas perdre le nord. Parce que ne pas travailler pendant des mois et ne pas dormir la nuit parce qu'on se demande si on va tenir le coup, c'est quand même grave".

De g. à d. : Michel Veunac, Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Pierre Istre et Roland Heguy © Radio France - Oihana Larzabal

Pour le patron de l'UMIH Pays Basque, l'inquiétude est vraiment à partir du printemps, "quand les banques vont demander le remboursement les crédits". La bonne saison d'été a permis de tenir jusqu'en cette fin d'année mais "si on ne redémarre pas avant le printemps, les mois vont être très longs" annonce Jean-Pierre Istres qui souligne que l'agglomération Pays Basque va réclamer la CFE (cotisation foncière des entreprises) dans cinq jours. Il ajoute : "Les aides ne remplaceront jamais un chiffre d'affaire", même s'il se félicite de la prolongation de l'activité partielle jusqu'à fin janvier.

Une douche froide

Côté cinéma, Xabi Garat qui dirige le cinéma Le Select à St Jean de Luz attaque: "_C'est une douche froide, on est consternés par cette décision prise au dernier moment sans justification convaincante alors que d'autres lieux recevant du publics restent ouverts. On est déçus". Il précise que : "Une salle de cinéma ça s'ouvre pas comme ça du jour au lendemain_. Pour être prêts pour le 15 décembre, ça fait trois semaines qu'on travaille d'arrache-pied, les exploitants de salle, les distributeurs de film... tant de travail pour rien!" ajoute Xabi Garat : "On est fatigués, inquiets et écœurés".

Xabi Garat, le directeur du cinéma Le Select à St Jean de Luz © Radio France - France Bleu Pays Basque

Celui qui dirige aussi le réseau de salles de cinémas en Pays Basque intérieur Cinévasion, reconnait l'importance des aides "on ne peut pas dire que l'Etat ne joue pas le jeu, mais on est en train de fragiliser tout un secteur".