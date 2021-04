Coronavirus : les hôtels pourront rouvrir leurs restaurants uniquement pour leurs clients dès le 19 mai

À partir du 19 mai, les clients des hôtels pourront profiter de leurs repas non plus dans leur chambre, mais bel et bien dans les salles de restauration. Le secrétaire d'État en charge du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé ce vendredi 30 avril sur BFMTV que les hôteliers pourront rouvrir leurs restaurants, "uniquement pour leurs clients".

Il sera possible, en même temps qu'on rouvrira les terrasses, pour les hôteliers d'assurer la restauration pour leurs clients et uniquement leurs clients

"On va vers un retour à la normale progressif", se félicite le secrétaire d'État. Jean-Baptiste Lemoyne espère que les Français-es seront nombreux-ses à profiter de destinations françaises pour les vacances estivales, se disant favorable ainsi à un "été bleu-blanc-rouge". Mais il confirme que les Français-es pourront prendre des vacances à l'étranger cet été. Des déplacements qui seront permis grâce au pass sanitaire.

A contrario, les touristes étrangers sont attendus en France dès le 9 juin. Le secrétaire d'État assure observer de nouvelles réservations de clients américains pour septembre et octobre. "Ça tombe bien, on a besoin d'étirer cette saison estivale parce que des territoires comme la Côte-d'Azur ou l'Île-de-France ont souffert de l'absence de clientèles internationales l'année dernière", explique-t-il. Un "effet de rattrapage indispensable", selon Jean-Baptiste Lemoyne, qui appelle toutefois à la prudence et à la vigilance.