Coronavirus : les impayés de loyers en hausse dans les logements sociaux du Grand Poitiers

L'effondrement des contrats d'interim, consécutif à la crise sanitaire, entraîne une hausse des impayés de loyers, selon Ekidom, l'Office public de l'habitat de Grand Poitiers. Dans un parc constitué de 12.000 HLM hébergeant plus de 36.000 locataires, 2.700 habitants sont touchés par ce phénomène d'endettement. Un chiffre relativement stable. C'est le montant total des impayés qui grandit.

"Le montant total des impayés de loyers atteint 250.000 euros"

"Pendant le confinement, on a pu maintenir un certain niveau de règlement des loyers quasi-identique au début d'année et là, depuis quelques mois, on voit une augmentation des impayés à hauteur de 6% par rapport au début d'année", explique Stéphanie Bonnet, directrice générale d'Ekidom.

Certains locataires tributaires des contrats d'interim

Le bailleur social Ekidom estime que la chute de l'interim liée à la crise économique explique en majeure partie l'augmentation des impayés de loyers. "Et nous craignons que la hausse se poursuive d'ici la fin de l'année, voire début 2021, par rapport à l'impact économique au niveau national s'il n'y a pas de reprise", poursuit Stéphanie Bonnet.

Pour les locataires qui font face à "une dette naissante", c'est-à-dire, jusqu'à trois mois d'impayés, "on peut encore mettre en place un plan d'apurement, revoir avec eux leur budget, et pouvoir résorber la situation assez rapidement", précise-t-on chez Ekidom.

En revanche, "quand cette situation perdure et qu'il y a plus de trois mois d'impayés de loyers, il y a suppression de l'Aide personnalisée au logement (APL) car en tant que bailleur social, la loi nous oblige de fournir à la Caf les noms des locataires concernés. Cela entraîne la suppression de leurs droits et la situation va ensuite très vite", conclut Stéphanie Bonnet, qui appelle les locataires en difficultés à contacter le plus tôt possible les conseillers d'Ekidom.