Coronavirus : les intermittents du spectacle occupent le Centre dramatique national à Besançon

Les intermittents du spectacle ont voté l'occupation des locaux du CDN (Centre dramatique national) à Besançon, ce jeudi. Ils comptent rester sur place jour et nuit, pour interpeller les autorités sur le sort des travailleurs de la culture, frappés par la crise depuis un an.

Ils ont déployé une banderole sur la façade du bâtiment et comptent bien rester là jour et nuit, le temps qu'il faudra. Les intermittents du spectacle occupent le Centre dramatique national (CDN) à Besançon, à partir de ce jeudi, après avoir voté cette action en assemblée générale à la salle de la Rodia. Sur 104 votants, 96 se sont prononcés "pour" l'occupation des locaux 24h/24, jusqu'à "une réponse concrète de l'Etat". Une action menée un an après le début de la crise du coronavirus et la fermeture des salles de spectacle.

Un appel tous les précaires à les rejoindre

Dans un communiqué, les intermittents du spectacle expliquent leur action : "Cet acte de mobilisation a pour objectif d'interpeller les pouvoirs publics sur la gravité de nos situations" avec la crise sanitaire, et la fermeture des lieux culturels depuis un an. Ces manifestants veulent aussi "améliorer les droits des intermittents et précaires touchés par la crise sanitaire". Ils lancent un appel à tous les intermittents et tous les précaires à "occuper partout en France!"

Ils réclament la poursuite de l'année blanche

Parmi les revendications, ces intermittents et travailleurs de la culture réclament la poursuite de l'année blanche, ainsi que son élargissement à tous les travailleurs précaires. Ils demandent aussi la reprise de toutes les activités culturelles dans le respect des règles saniatires. A cela s'ajoutent le retrait de la réforme de l'assurance chômage, un plan massif de soutien à la culture et des moyens pour garantir les droits sociaux. Ils exigent une réunion avec le Premier ministre du Conseil national des professions du spectacle, dans les plus brefs délais.

Le Centre dramatique national (CDN) occupé à Besançon. - Rassemblement intermittents

D'autres lieux déjà occupés en France

Plusieurs lieux culturels sont déjà occupés en France : le théâtre de l'Odéon et celui de la colline à Paris, le théâtre national de Strasbourg, le théâtre de Pau et l'opéra Graslin à Nantes ou celui de la Cité à Toulouse. Les cas se multiplient à Niort, Châteauroux aussi, par exemple. A Besançon, les intermittents appellent à "amplifier ce mouvement".