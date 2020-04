Coronavirus : les jardineries rouvrent leurs rayons, une lueur d'espoir pour les horticulteurs du Loiret

Nouveau changement dans la situation des jardineries ! Au début de la crise sanitaire, seule la vente de nourriture pour animaux était possible au rayon animalerie. Puis, le 1er avril, un décret ministériel a requalifié la vente des semences et des plants potagers en "produits de première nécessité", offrant ainsi une nouvelle possibilité aux jardineries mais aussi aux pépiniéristes en vente directe. Nouvelle étape cette semaine : c'est bien l'ensemble de leurs rayons que peuvent rouvrir les jardineries (à condition de disposer d'un secteur animalerie), elles pourront donc de nouveau vendre des plantes et des fleurs.

Cette mesure a en fait été annoncée mercredi dernier par les professionnels du secteur, après le feu vert des pouvoirs publics, et à l'issue d'une table ronde et après l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques sanitaires pour accueillir la clientèle - notamment en limitant le nombre de personnes présentes en même temps à l'intérieur du magasin, ce qui suppose de créer des files d'attente.

Un rayon de soleil sur le marasme horticole

Le temps d'intégrer ces recommandations, ce n'est que cette semaine que la plupart des enseignes vont rouvrir l'intégralité de leurs magasins. C'est le cas dès ce mardi, par exemple, de Botanic et de Jardiland à Orléans, qui élargissent au passage leur amplitude horaire (y compris l'après-midi).

Ces réouvertures sont accueillies avec soulagement par les 240 horticulteurs de la région Centre Val-de-Loire, dont 65% de la production provient du Loiret. "Je prends ça de manière très positive, réagit ainsi Jean-Marie Fortin, président du syndicat horticole du Loiret. Mais cela va se faire dans des conditions de flux limités, on estime que les jardineries vont pouvoir absorber environ 25 à 30% de la production qui leur est normalement dédiée. Disons que c'est un rayon de soleil sur le marasme horticole."

Les boutiques des fleuristes restent fermées

Car cela ne suffira évidemment pas à résoudre le problème de fond : "L'essentiel de notre chiffre d'affaires se concentre du 15 mars à fin mai, précise Jean-Marie Fortin, cette période c'est 80% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc aujourd'hui, avec la réouverture des jardineries, on espère qu'effectivement, ça va donner un petit peu d'air au niveau de la trésorerie, mais nous perdrons quand même 50 à 60% de nos chiffres d'affaires, dans le meilleur des cas. Les problèmes de déstructuration de nos entreprises restent entiers."

Rappelons enfin que les fleuristes n'ont toujours pas le droit de rouvrir leur boutique. Ils ne peuvent que proposer des livraisons. Autant dire que le prolongement du confinement est pour eux une très mauvaise nouvelle : l'an passé, les ventes liées au muguet du 1er mai avaient représenté 22 millions d'euros en France - le quatrième événement de l'année le plus prolifique pour les fleuristes après la fête des mères, la Saint-Valentin et Noël.