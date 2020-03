Coronavirus : les marchés maintenus au Mans, mais avec des règles strictes

Jusqu'à nouvel ordre, les marchés du Mans ne seront plus des lieux de promenade et de convivialité. Mais des endroits où venir acheter des produits de première nécessité. "Ce ne sera plus ce qu'on connaît habituellement, confirme Loïc Sabatte, président adjoint du syndicat des commerçants non-sédentaires, ce n'est plus un lieu de rencontre, ni un lieu pour parler. On vient seul, acheter ce dont on a besoin et on rentre chez soi."

Concrètement, seuls les commerçants titulaires abonnés exerçant une activité alimentaire ou d'hygiène seront autorisés à déballer, entre 7 h et 12 h 30. Les allées seront élargies pour que les commerçants soient plus éloignés les uns des autres. Les clients devront observer la distance de sécurité d'un mètre dans les files d'attente et auront l'interdiction absolue de toucher les produits. Les commerçants devront gérer l'intégralité des commandes et porter des gants.

"Les sceptiques seront écartés du marché, prévient Loïc Sabatte, on en a eu mardi aux Maillets, où je me suis déplacé, j'ai été obligé de hausser la voix à trois reprises pour que les gens ne s'approchent pas trop près des étals ou ne se servent pas eux-mêmes." La police municipale et les placiers veilleront au respect des consignes. Les commerces contrevenants seront, eux, immédiatement contraints de fermer.

La plupart des villes vont désormais appliquer des règles similaires, à l'image de La Flèche :