Coronavirus : les masques en tissu, une économie qui prend de l'ampleur dans la Loire

Spécialisés dans la production de tissus pour l’habillement, les Tissages de Charlieu ont mis en attente leurs commandes pour produire des masques textiles et en ont livrés plus de 3 millions depuis le 17 mars.

Chaque Français portera-t-il un masque demain ? Emmanuel Macron va peut-être trancher cette question ce jeudi 9 avril avec son allocution prévue à 20 heures, la 4ème depuis le début de l'épidémie. Il faut dire que vendredi 3 avril, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon « encourageait le grand public, s’il le souhaite, à porter des masques et en particulier des masques alternatifs qui sont en cours de production ».

La décision pourrait donc être actée par le Président. D'autant que la production en France est déjà en ordre de bataille : la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Agnès Pannier-Runacher a d'ailleurs précisé ce mercredi 7 avril que 3,9 millions de masques textiles filtrants ont été fabriqués la semaine dernière.

Dans la Loire, la filière textile a une histoire riche et les entreprises sont nombreuses à avoir déjà bien enclenché la production de masques. En particulier les Tissages de Charlieu qui sortent à eux seuls 250 000 masques en tissu par jour de leurs ateliers de production. Des masques en grande partie commandée par les professionnels exposés comme les commerçants par exemple mais le grand public et les mairies commencent à multiplier les achats comme les villes du Puy-en-Velay ou de Saint-Etienne. Et l'entreprise est déjà victime de son succès puisque "depuis le 17 mars, 3 millions de masques ont déjà été livrés et sur ces 2 derniers jours, 3 millions de masques ont été commandés" précise les Tissages de Charlieu qui ont dû _"_suspendre les demandes de réservation jusqu’à la fin de la semaine".

Face à ce marché de circonstance en plein essor, d'autres enseignes ligériennes ont emboîté le pas et se sont adaptées. Le groupe stéphanois Thuasne s'est lancé dans les masques barrières réutilisables et compte bien tenir la cadence de plusieurs dizaines de milliers de masques par semaine. Quant à Gibaud et CJ Textiles, elles pourraient s'orienter à terme vers le grand public suivant les déclarations du Président Emmanuel Macron.

Et pour de plus petits volumes, là aussi, les entreprises ligériennes ne sont pas en reste. Si le cœur de métier de Neobulle, ce sont les porte-bébé, les couturières de l'entreprise de Saint-Bonnet-le-château s'y sont mises : elles fabriquent près de 700 masques par jour, avec 1 tiers au moins écoulé vers le grand public. Des masques parfois vendus jusqu'à près de 4 euros l'unité selon l'enseigne, voilà qui pourrait relancer une filière textile bien mal en point.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes,le maire par intérim de la station savoyarde de Val d'Isère a d'ores et déjà pris un arrêté pour obliger la population à se couvrir le visage pour sortir dehors.