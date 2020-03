Coronavirus : les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 suspendus "jusqu'à nouvel ordre"

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce vendredi la suspension des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 "jusqu'à nouvel ordre", en raison de l'épidémie de coronavirus, après un Conseil d'administration exceptionnel. "Suite aux annonces du président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le conseil d’administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 (...) et de (...) Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre", écrit la LFP dans un communiqué.

Le 10 mars dernier, la LFP avait déjà décidé que tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 auraient lieu à huis clos jusqu'au 15 avril, conformément aux instructions gouvernementales interdisant les rassemblements de plus de 1.000 personnes.Ce vendredi, les clubs se sont prononcés à l'unanimité en faveur d'un report des matches du championnat, comme c'est le cas en Italie jusqu'au 3 avril et en Espagne pour les deux prochaines journées de Liga. Une demande écrite avait été transmise jeudi soir à la LFP, quelques minutes après le discours du président Emmanuel Macron appelant à "l'union sacrée" face à la "plus grave crise sanitaire" que la France ait connue depuis un siècle.

La Ligue des Champions et l'Euro menacés également

Outre ces deux compétitions nationales, c'est le football mondial en général qui est placé en sommeil en raison de l'épidémie de coronavirus. L'UEFA a d'ores et déjà annoncé ce vendredi que les rencontres de Ligue des Champions et de Ligue Europa prévues la semaine prochaine étaient reportés.

Le 17 mars, l'instance organise une réunion pour décider de la poursuite de la Ligue des Champions et de la tenue de l'Euro-2020. La Ligue des Champions pourrait être suspendue, et un report de l'Euro à 2021 est évoqué.