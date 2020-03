Coronavirus : les mesures de restrictions sont renforcées autour de La-Balme-de-Sillingy

Collégiens confinés, visite interdite à l'EHPAD... Plusieurs mesures de restriction et de prévention sont en cours à La-Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie, identifiée comme l'un des deux foyers du coronavirus, ainsi que dans des communes alentours.

À La Balme de Sillingy, on attend toujours les résultats de nouveaux tests pour savoir si d'autres habitants, en plus des 14 déjà contaminés, sont testés positifs au coronavirus. Sur place, les habitants sont invités à limiter les déplacements et privilégier le télé-travail. Tous les rassemblements publics sont également interdits.

D'autres mesures de précautions ont été prises à La Balme et dans les communes alentours.

Pas d'ouverture de l'agence Pôle Emploi à Annecy

L'agence Pôle emploi d'Annecy est fermée. L'Agence Régionale de Santé indique qu'un conseiller a été confirmé porteur du coronavirus et hospitalisé. Son état de santé n'est toutefois pas jugé inquiétant. Pour assurer le service, les rendez-vous déjà pris ont été remplacés par des rendez-vous téléphoniques ou par visioconférence.

Pas de collège pour les élèves habitant La-Balme-de-Sillingy

Pas de rentrée pour les collégiens vivant à La Balme. Si les mesures de confinement sont levées pour les élèves qui reviennent d'une zone à risque, elles ne le sont pas si elles concernent les 'clusters français', dans l'Oise à la Balme. "Concernant le collège, les élèves ayant séjourné à La-Balme-de-Sillingy seront donc confinés chez eux à la rentrée et jusqu'à nouvel ordre" précise l'académie pour le collège de la Mandallaz à Sillingy.

Pas de visite aux résidants de l'EHPAD

Pour protéger les personnes âgées du virus, l'accueil du public est désormais fermé à l'EPADH de La-Balme-de-Sillingy. Les familles ne peuvent donc pas rendre visite à leurs proches jusqu'à nouvel ordre.

Les concerts maintenus à l'Arcadium d'Annecy

Le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné ; l'Arcadium d'Annecy compte 3 400 places debout au maximum. Les concerts sont donc maintenus indique la mairie d'Annecy. Les spectateurs peuvent - pour le moment - toujours aller applaudire « Age tendre, la tournée des idoles» le 7 mars, « Hexagone » de Fary, le 11 mars, Zazie le 13 mars ou encore Jeanfi Janssens le 14 mars.