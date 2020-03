Coronavirus : "les mesures prises par le gouvernement provoquent la panique"

L'épidémie de Coronavirus impacte fortement l'activité des entreprises de Côte-d'Or. Certaines voient leur activité réduite plus de 75%. Le président du Médef 21 estime que ce n'est pas à cause de la maladie mais des mesures prises par le gouvernement. Elles alimentent la psychose selon David Butet.

Le secteur du tourisme est le plus touché par cette crise liée au coronavirus. Dans l'hôtellerie, on note une baisse du chiffre d'affaire de 30 à 40 %. Les traiteurs et restaurateurs sont aussi très impactés. Quelles sont les aides prévues pour ces professions ? sont-elles suffisantes ? On fait le point avec le président du Medef en Côte-d'Or. David Butet était l'invité de France Bleu Bourgogne ce mardi matin à 8 h 20.

Mis à part le tourisme, y a t'il d'autres secteurs qui sont durement touchés dans le département ?

"Oui, il y a le secteur de l'événementiel dont je suis un professionnel, et je peux vous dire que la baisse d'activité va de 75 à 100% à cause des annulations ! Elles sont souvent annoncées à la dernière minute et j'aimerais bien avoir l'explication car la question qu'on se pose en tant que chef d'entreprise, c'est pourquoi de telles mesures, aussi drastiques qu'improbables. Ce n'est pas le coronavirus qui provoque tout ça mais les mesures prises par le gouvernement qui suscitent la panique et cette psychose générale. Quand on regarde les chiffres par rapport à ce que provoque la grippe tous les ans, on est à des années lumières. On est à quatre mille victimes du Covid-19 dans le monde entier contre 500 000 pour la grippe l'an passé."

Ne vaut il mieux pas annuler des événements plutôt que ceux ci soient à moitié vides ?

"Non, car c'est justement à cause de la psychose alors qu'on sait très bien que les personnes à risque doivent prendre elles même la responsabilité de ne pas se rendre dans des lieux publics. Ce ne sont pas aux autres, les visiteurs de tous les salons de ne pas pouvoir se déplacer. Dans les grands actifs dans les salons industriels par exemple, on a très peu de personnes âgées ou atteintes de certaines infections."

En Côte-d'Or, y a t'il des entreprises qui sont menacées à cause de cette crise ?

"On en a beaucoup. On a mis en place une cellule spéciale avec des appels qui affluent tous les jours. Les PME et TPE sont les plus touchées, et ceci très rapidement. Elles sont victimes d'une double peine, à savoir, l'annulation de leur chiffre d'affaire qui arrive très vite, ou le report mais dans tous les cas, il n'y a pas de trésorerie qui arrive dans l'entreprise. Et la double peine, c'est que les autres clients ne paient pas forcément leurs factures. On a mis en place au niveau du Médef de Côte-d'Or, un questionnaire pour avoir un retour précis de nos adhérents, mais on sait que l'industrie commence aussi à être touchée."

Que demandez vous au gouvernement ?

"D'éviter la psychose générale. Faire le décompte des morts tous les jours, je trouve ça complètement ubuesque car on ne le fait pas pour la grippe. Je comprends qu'on veuille protéger les gens, mais il y a sans doute autre chose à faire que d'installer cette psychose générale, ou alors il faut mettre en place un fonds pour financer la trésorerie de manière temporaire pour les PME et les TPE et ce, le plus vite possible."