Coronavirus : "les mesures prises vont dans le bon sens" estime Denis Renaud du Medef 54

Dans son allocution télévisée de jeudi soir, le chef de l'Etat a demandé aux entreprises, quand c'est possible, "de faire travailler leurs salariés à distance". L'objectif est de limiter la propagation du coronavirus en France.Pour cela, Emmanuel Macron annonce une prise en charge de l'indemnisation des salariés contraints de rester chez eux. Il s'engage par ailleurs à protéger les salariés et les entreprises, "quoi qu'il en coûte."

Prise en charge à 100%

Précision de la ministre du Travail ce vendredi matin : l'Etat prendra en charge "intégralement" le chômage partiel demandé par les sociétés pénalisées. "Des entreprises hésitaient en se disant qu'elles n'avaient pas les moyens de prendre en charge (...), là on remboursera intégralement 100% du chômage partiel", y compris au-delà du salaire minimum, indique Muriel Pénicaud.

"C'est une très bonne mesure, réagit Denis Renaud, président délégué du Medef en Meurth-et-Moselle. Tout ce qui peut permettre aux entreprises de passer le cap va dans le bon sens. Le gouvernement a été réactif, c'est formidable."

Ces mesures "exceptionnelles et massives" ont pour objectif de "préserver les emplois et les compétences", explique le chef de l'Etat. Aujourd'hui, 3.600 sociétés ont demandé des mesures de chômage partiel. Cela concerne 60.000 salariés.

Cotisations et impôts reportés

Emmanuel Macron annonce également le report des cotisations et des impôts dus en mars par les sociétés. "Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin", ajoute-t-il. Enfin, le gouvernement prépare "un plan de relance national et européen", toujours selon le président de la République.

Pour Denis Renaud du Medef 54, cette crise ne doit pas durer trop longtemps. "Le problème c'est l'amplification, l'effet boule de neige. Quand un secteur tombe, comment vont réagir les autres ?"

Cette période va être très compliquée mais les entreprises sont solidaires de l'ensemble de la société française. Elles feront le maximum.

Les mesures annoncées par le gouvernement français "coûteront des dizaines de milliards d'euros", indique ce vendredi matin le ministre des Finances, Bruno Le Maire.