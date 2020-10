Coronavirus : les patrons de bars et restaurants gardois dans la rue à Nîmes pour manifester leurs inquiétudes

Les patrons de bars et restaurants du Gard descendront dans la rue à Nîmes ce vendredi après-midi pour exprimer leurs inquiétudes. Le rendez-vous est fixé devant les arènes à 15h. Le cortège remontera ensuite le boulevard Victor Hugo jusqu'à la Maison Carrée où la manifestation doit prendre fin. Alors que la liste des villes placées en alerte maximale ne cesse de s'allonger, les patrons d'établissements gardois redoutent à leur tour de nouvelles restrictions. Inquiétudes légitimes au regard des mauvais chiffres de circulation du coronavirus dans le département.

Les patrons espèrent avant tout éviter de nouvelles mesures de restrictions à l'image de Joannes Richard patron du bar à rhum "Le paradis perdu" : "Sur du bar pur, c'est nous qui morflons le plus. C'est déjà difficile alors il faut au moins qu'on ne soit pas obligés de fermer à nouveau pour qu'on puisse sauver les meubles. On espère que le préfet prenne en compte nos demandes et qu'il puisse s'y adapter le mieux possible".

Unité et solidarité

A deux pas de là, Franck Duclaux le patron de "La bonne mousse", se montre beaucoup moins optimiste : "Je pense malheureusement qu'on va droit vers une fermeture à 22h pour commencer. Je suis très très pessimiste. Je pense que, devant les chiffres, le préfet va peut-être devoir prendre des mesures qui malheureusement s'imposent. A croire que le Coronavirus est né dans un bar ou dans un restaurant".

A travers ce rassemblement, les patrons espèrent aussi susciter la solidarité de leurs clients comme le souligne Yohann Campanale patron du restaurant "Entre 2 tapas" : " Déjà, tout au long de l'année, ils nous aident en venant dans nos restaurants, ils font l'effort de sortir même si parfois il n'y a pas beaucoup d'animations à Nîmes. On a envie qu'ils soient aussi avec nous pour montrer qu'on est important pour eux. Ce qui nous embête le plus c'est qu'on se sent coupables de l'augmentation des chiffres et ça, pour nous, c'est inconcevable " !