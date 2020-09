Coronavirus : les patrons des bars, restaurants et discothèques appelés à "faire du bruit" chaque vendredi

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) demande ce mercredi à tous les patrons des restaurants, cafés, bars, traiteurs et discothèques de "faire du bruit" devant leur établissement chaque vendredi, pour protester contre les restrictions et fermetures liées au Covid-19.

C'est un "appel à la mobilisation générale". L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) demande ce mercredi à "tous les chefs d'entreprises et leurs salariés" de restaurants, cafés, bars, traiteurs et discothèques de "faire du bruit" devant leur établissement, ce vendredi à 11h45 et "chaque vendredi aussi longtemps que nécessaire", pour protester contre restrictions et fermetures décidées par le gouvernement pour enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Ces professionnels devront arborer "un signe distinctif, symbole du deuil de nos métiers : casquette, tee-shirt, masque, bannière, brassard", précise l'Umih dans un communiqué.

"Boucs-émissaires du gouvernement"

Reçue mardi à Matignon, l'organisation patronale estime qu'"à nouveau les pouvoirs publics ont essayé de gagner du temps en tentant de nous endormir par des promesses d'aides, qui ne seront pas suivies des faits sur le terrain et dans les trésoreries de nos entreprises".

"On est en train de crever" estime le médiatique chef bordelais Philippe Etchebest qui a appelé dès mardi tous les restaurateurs à se rassembler devant leurs établissements avec un brassard noir. Les professionnels du secteur "refusent d'être les boucs-émissaires du gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités, ni son incapacité à faire appliquer les mesures sanitaires", ajoute l'Umih. Selon l'organisation, "la restriction horaire ou la fermeture des restaurants et des bars donnent le feu vert aux rassemblements sauvages sur la voie publique ou dans des lieux privés, sans aucun respect du moindre protocole sanitaire, sans distanciation physique, sans contrôle".

L'annonce par le gouvernement mardi de la prolongation du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés n'a pas apaisé la colère. À Marseille, le tribunal administratif a rejeté le recours déposé par les restaurateurs et patrons de bars qui demandaient la suspension de l'arrêté les obligeant à fermer pour 15 jours.