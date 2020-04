Coronavirus: Les plages du Pays Basque bientôt rouvertes?

La sous-préfecture de Bayonne vient de créer un comité de pilotage composé entre autres des élus des stations balnéaires du Pays Basque. Il se réunira en visio-conférence dans les prochains jours.

Les élus proposent aussi que le petit train de Larrun (la Rhune) recommence à circuler © Radio France - Jacques Pons

L'Association des Maires de France (AMF) demande au minimum une réouverture partielle, dans une série de propositions remises au gouvernement. Ils proposent par exemple de laisser les plages les plus fréquentées fermées comme les grandes plages de Biarritz et St Jean de Luz. Pour Didier Irigoin, maire (LR) de Béguios et vice-président de l'association des maires ruraux des Pyrénées-Atlantiques: "on ne peut pas se permettre de se retrouver avec des milliers de personnes allongées sur le sable. Mais pourquoi ne pas envisager la circulation en bord de mer et l'ouverture de tous les sites touristiques, comme le petit train de la Rhune ou le musée Arnaga, en contrôlant de manière drastique le nombre de personnes accueillies?".

Dans tous les cas, il faut agir rapidement pour cet élu: "une chose dont on est sûre: il faut trouver une solution pour reprendre une activité touristique dès cet été. Économiquement, mais aussi psychologiquement, c'est important pour la population et les prestataires. Il faut qu'on limite les dégâts". Certains élus en Pays Basque militent pour une réouverture des plages dès le mois de juin

Didier Irigoin: "reprendre une activité touristique c'est important économiquement et psychologiquement" Copier