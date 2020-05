Coronavirus : les premières faillites d'entreprises brestoises

"C'est un rêve brisé". La mort dans l'âme, Camille Guillas a rendu lundi 18 mai les clés de son local, au 33 rue Jean Macé à Brest. "Le Goût Thé", à la fois salon de thé et pâtisserie, ne rouvrira pas. Le coronavirus a eu raison de ce coffee shop qui allait fêter en juin son troisième anniversaire. La petite entreprise n'a pu surmonter l'arrêt brutal et prolongé de son activité. Privée de recettes, Camille a rapidement été asphyxiée par ses charges.

"Au bout de trois semaines, on s'est rendu compte que ce serait très compliqué de pouvoir rouvrir, avoue la gérante. On a essayé de faire de la livraison et de la vente à emporter mais ça n'a pas suffi. On n'avait pas suffisamment de trésorerie pour tenir, on ne pouvait plus payer nos deux salariés."

"Acte militant"

Bouleversée par la fin de cette aventure dans laquelle elle avait tant investi, Camille Guillas n'en veut à personne : "ça nous tombe dessus, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais j'invite vraiment tout le monde à faire un acte militant en allant dépenser même quelques euros chez les petits commerçants, cela compte énormément pour la survie des petites entreprises comme les nôtres".

Autre exemple, très différent. La start-up brestoise Penn ar Box vient également de cesser définitivement son activité. Le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation le 12 mai. La société proposait depuis septembre 2015 des coffrets de produits du terroir sélectionnés auprès de petits producteurs bretons. Après avoir livré les particuliers, elle s'était réorientée vers le marché des entreprises. Pour elle aussi, le coronavirus a été fatal.

"La cinquième année d'une société est souvent cruciale, explique Julien Kersalé, co-fondateur de Penn ar Box. La nôtre dépendait beaucoup de la saison estivale, car nous avions de nombreux événements prévus, comme les fêtes maritimes de Brest. Malheureusement ils ont tous été annulés. J'ai beaucoup réfléchi, mais ce n'était plus raisonnable de continuer".

ECOUTEZ Julien Kersalé, co-fondateur de Penn ar Box Copier

Des faillites en cascade ?

Ces jeunes entrepreneurs brestois savent pertinemment qu'ils ne seront pas les seuls à devoir mettre la clé sous la porte. Tous deux craignent particulièrement pour les restaurateurs ou les patrons de bars "qui ne voient toujours pas le bout du tunnel"...

S'il est encore trop tôt pour mesurer les effets dévastateurs de la crise, les observateurs du tissu économique local s'attendent à des faillites en cascade dans les prochains mois. "Si je voulais rester très prudent, je vous dirais qu'il y en aura des dizaines", confie un patron brestois, élu de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest.