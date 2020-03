Coronavirus: Les rayons des supermarchés pris d'assaut à Toulouse

Au supermarché Auchan du centre commercial Balma-Gramont, on se rend vite compte qu'ils sont nombreux à se préparer et faire des provisions face au coronavirus. Les places de parking se font évidemment rare, ce qui n'est pas propre au coronavirus. Ce qui est nouveau, ce sont les rayons de pâtes, riz et autre féculents qui se retrouvent littéralement vides. Tout ce qui concerne plus ou moins les denrées non périssables.

Certains clients comme Maxime ont préféré faire leurs courses dans la journée, juste après l'allocution d'Emmanuel Macron ce jeudi soir, par précaution et pour faire les stocks. "J'en parlais avec les caissières, et elles semblaient elle-aussi inquiètes", nous confie t-il. "J'ai préféré prendre les devants, avec le coronavirus je ne sais pas à quoi m'attendre."

Pendant que certains font les stocks, d'autres préfèrent en rire. Lacera et sa fille Soumia n'ont jamais vu ça dans les rayons des supermarchés, et elles prennent la situation avec du recul. "Il n'y a plus aucun féculent, ni riz ni pâtes, on a été obligé de prendre du blé à la place." Pour Lacera, "c'est du jamais-vu. J'habite à Toulouse depuis plus de vingt ans et je n'avais encore jamais vu des rayons aussi vides. C'est à la fois dingue et un peu ridicule".

Supermarchés maintenus

Soumia a également parlé avec les caissières et demandé quand les nouveaux stocks de pâtes seront disponibles en grande quantité. "D'ici deux mois" lui aurait répondu une employée. Des informations à prendre bien sûr au conditionnel mais qui témoignent aussi de la psychose autour du coronavirus. Les supermarchés normalement continuer d'ouvrir normalement dans les jours et les semaines à venir.