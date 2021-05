Télétravail : "On va redonner la main aux entreprises" à partir du 9 juin, annonce Elisabeth Borne

La ministre du Travail Elisabeth Borne a détaillé, ce mercredi sur franceinfo, les règles du télétravail et de la vie en entreprise qui allaient être assouplies à compter du 9 juin. Le nombre de jours de télétravail par semaine pourra être décidé entre directions et représentants des salariés.

A compter du 9 juin, les règles du télétravail et de la vie en entreprise, très strictes en raison de la pandémie de coronavirus, vont pouvoir être assouplies. Emmanuel Macron l'avait annoncé, sans plus de détail, en même temps que le calendrier du déconfinement le 6 mai dernier. La ministre du Travail Elisabeth Borne a précisé ces assouplissements sur franceinfo ce mercredi. Le nombre de jours de télétravail, les règles à la cantine et pour les pots en entreprise vont évoluer.

Le nombre de jours minimum de télétravail décidé en entreprise

Jusqu'ici, le gouvernement préconisait le télétravail pour tous ceux qui le pouvaient, le plus souvent possible. Mais avec le calendrier du déconfinement et l'assouplissement de certaines règles, les salariés vont pouvoir être davantage présents en entreprise. "On va redonner la main aux entreprises. C'est entre la direction et les représentants des salariés qu'à partir du 9 juin, on fixera un nombre minimum de jours de télétravail par semaine", a déclaré Elisabeth Borne sur franceinfo.

Il y a beaucoup de lassitude parmi les salariés qui sont à 100% en télétravail depuis des mois - Elisabeth Borne

"On continue à recommander le télétravail, mais plus systématiquement. Il y a aussi beaucoup de lassitude parmi les salariés qui sont à 100% en télétravail depuis des mois. Mais "le télétravail est fortement recommandé, cela reste une bonne mesure pour limiter la propagation du virus" a-t-elle détaillé.

Les règles assouplies à la cantine

Concernant les cantines d'entreprise, "à partir du 9 juin, les règles seront aussi assouplies, puisqu'au même moment on aura la réouverture des salles dans les restaurants donc on se met sur le même calendrier. On aura une concertation avec les organisations patronales et syndicales d'ici la fin du mois pour préciser les règles qui s'appliqueront dans les restaurants d'entreprise", a poursuivi la ministre.

Des pots en extérieur ?

Les règles des pots en entreprise vont aussi être assouplies, a annoncé la ministre du Travail : "On veut redonner de la souplesse sur ce sujet, mais plutôt en extérieur. Là encore, il faut rester très prudent et continuer à respecter les gestes barrières", a-t-elle martelé.