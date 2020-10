Coronavirus : les restaurateurs de Sarlat participent au concert de casseroles par solidarité

Les restaurateurs ont donné un concert de casseroles ce vendredi midi dans toute la France. Une manifestation devant leurs établissements contre les fermetures ou les horaires réduits lancée par le chef Philippe Etchebest et l'Union des Métiers et des Industries de l'hôtellerie.

L'épidémie de coronavirus se stabilise en Dordogne et les bars-restaurants ne sont pas concernés par de nouvelles restrictions mais quelques-uns ont participé à la protestation.

À Sarlat, la gérante du bar-restaurant Hel's Kitchen a sorti les grands moyens pour l'occasion. Devant une pancarte "restaurateur indépendant solidaire", sa barmaid, son serveur, son cuisinier et elle, ont fait sonner casserole et cymbale devant l'établissement du quartier du Pontet. "Nous ne sommes pas concernés en Dordogne mais il faut que l'on soit solidaire avec nos collègues." dit Hélène Patrice. La restauratrice ajoute : "Ce n'est pas normal qu'on autorise les gens à être serrés les uns contre les autres dans les trains et qu'on interdise aux restaurateurs de travailler."

Le restaurant sarladais a perdu 30% de chiffre d'affaire au mois de septembre : "Les clients ont peur de revenir à cause des mesures prises dans les zones d'alerte maximale et renforcée." assure la gérante qui a l'intention de ressortir les casseroles à 11h45 tous les vendredis comme le prévoit les lanceurs du mouvement.