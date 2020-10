L'UMIH appelle à la mobilisation générale sur l'ensemble du territoire. L'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie lance une opération tous les vendredis pour se faire entendre. Elle demande au gouvernement de laisser travailler ses adhérents.

Coronavirus : les restaurateurs et cafetiers se préparent à faire du bruit dans le Vaucluse tous les vendredis

Les restaurateurs et cafetiers sont appelés à faire du bruit devant leurs établissement tous les vendredis à 11h45. L'UMIH leur demande de porter un signe distinctif, symbole du deuil dans leur métier : casquette, tee-shirt, masque, bannière ou encore brassard. L'opération sera relayée en Vaucluse. L'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 84 appelle aussi les chefs d'entreprises et toute la filière à se rassembler à 16h30 place du Palais des Papes à Avignon pour célébrer "l'enterrement annoncé de leurs professions". L'UMIH refuse que "la filière soit un bouc-émissaire du gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités, ni son incapacité à faire appliquer les mesures sanitaires déjà prises ses derniers mois. "

Ce jeudi 1er octobre, le président de la Région PACA a écrit au Ministre de la Santé pour lui réclamer une véritable concertation, et éviter des décisions unilatérales. Renaud Muselier demande à Olivier Véran de réunir dès ce vendredi 2 octobre un comité régional de santé publique avec le Préfet de Région, l'ARS et les élus d'Aix-Marseille.