Coronavirus : les Restos du cœur craignent une baisse des dons pour leur collecte annuelle

Pâtes, riz, conserves, produits d'hygiène et pour bébés : plus de 80.000 bénévoles des Restos du cœur seront présents dans plus de 7.000 magasins du 6 au 8 mars pour leur grande collecte annuelle. Mais l’association qui avait récolté 8.900 tonnes de denrées l'an passé redoute une baisse des dons cette année à cause de la propagation du coronavirus. "Le virus ne doit pas faire disparaître la solidarité" a prévenu le président des Restos Patrice Blanc, dès mardi, sur France Bleu alors que l’association a dû renoncer à "organiser la collecte dans trois des départements les plus touchés : l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie."

Des magasins dévalisés

Mercredi, une cinquantaine des 7.000 magasins qui participent à l'opération dans toute la France ont dû annuler faute d'approvisionnement. "Des magasins nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement" a confirmé la présidente de l'association en Moselle-Est à France Bleu Lorraine Nord. "On espère que ça va bien se passer. On s'est donné beaucoup de mal pour trouver les centaines et les centaines de bénévoles pour aller dans les magasins, donc on va y aller de toute façon", a-t-elle assuré alors que certains supermarchés sont dévalisés par des consommateurs craignant de manquer de produits de première nécessité en cas de confinement.

Marie Vila, responsable hygiène et sécurité alimentaire de l'association en Sarthe, s'inquiète en outre "que le virus provoque une baisse de fréquentation des supermarchés". Pour ceux qui choisiraient de rester chez eux, "il y a aussi la possibilité de faire un don en ligne" en faisant ses courses sur internet a-t-elle rappelé sur France Bleu Maine.

Manque de bénévoles dans plusieurs régions

Les bénévoles ont, eux, reçu des consignes d'éviter de serrer des mains et des gants ainsi que du liquide hydroalcoolique. "On manquera probablement de bénévoles par endroits puisqu'il est préférable que ceux dont la santé est fragile ne soient pas là" regrette le président des Restos. Dans le Territoire de Belfort par exemple, 15 des 200 volontaires se sont désistés. À Mont-de-Marsan il manque toujours une vingtaine de bénévoles et en Bretagne, l'une des régions les plus touchées, il "manque encore du monde, notamment sur les fins de journée", a indiqué Valérie Brouard, responsable de la collecte, à France Bleu Breizh Izel. "On ne désespère pas car on a multiplié les appels et les candidatures arrivent petit à petit. Mais le jour de la collecte, c'est toujours le stress total, ça téléphone dans tous les sens pour trouver des plans B si des bénévoles se désistent."

Collecte nationale des Restos du cœur les 6,7 et 8 mars

Cette collecte annuelle "qui représente 7 % de ce qui est distribué dans l'année" est cruciale pour les Restos du cœur rappelle son président : "C'est très important pour faire face à la demande des mois d'été." L'association envisage d'organiser une seconde collecte dans le courant de l'année, en cas de dons insuffisants.

Parallèlement au lancement de la collecte vendredi, le traditionnel concert des Enfoirés sera diffusé dans la soirée sur France Bleu et sur TF1.