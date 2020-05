Coronavirus : les travailleurs saisonniers étrangers nécessaires pour les viticulteurs de Côte-d'Or

Le ministère de l'agriculture autorise la venue de travailleurs saisonniers en provenance de l'Union Européenne dans les jours qui viennent, sous réserve d'un contrat de travail et du respect des mesures de protection sanitaire face à l'épidémie de coronavirus, un soulagement pour les viticulteurs de Côte-d'Or.

La moitié des vendangeurs en Bourgogne sont étrangers

Sur les 40.000 salariés saisonniers qui viennent travailler à la cueillette dans les vignes de Bourgogne chaque année, près de la moitié vient de l'étranger. C'était une demande de la Confédération des Appellations et Vignerons de Bourgogne. Comme l'explique Marion Saüquere la directrice, ce manque aurait été impossible à combler : "c'était notre grosse inquiétude ! Autant quand tout le monde était confiné, il y avait une volonté de pouvoir travailler en extérieur. Autant sur la période des vendanges, la main d'oeuvre française sera beaucoup plus difficile à trouver. Il est donc véritablement nécessaire de pouvoir faire venir les ouvriers agricoles de l'étranger."

"Je suis soulagé" - Jean-Luc Boillot, viticulteur à Pommard

Jean-Luc Joillot est viticulteur à Pommard en Côte-d'Or. Chaque année un prestataire lui envoie près de 30 travailleurs, venus de Bulgarie, Roumanie ou Espagne. Forcément la crise sanitaire l'inquiétait : "si on n'a pas cette possibilité là, on peut toujours tenter de recruter en locale mais en général c'est très difficile à trouver." Surtout que cette année la période des vendanges sera précoce, dès le mois d'août, la plupart des Français seront ainsi en vacances.

Sans ça, cela aurait été mission impossible : "comment voulez vous remplacer 25 personnes qui travaillent pendant dix jours? Les vendanges, c'est une période déterminée que l'on ne peut pas étaler sur un mois. Et à cinq ou six personnes, le personnel permanent, ce n'est pas possible de tout gérer. Je suis soulagé."

Des vendanges soumises elles aussi aux normes sanitaires

Une nouvelle instruction doit être donnée par le gouvernement, agriculteurs et viticulteurs sont donc dans l'attente d'une nouvelle attestation pour autoriser les déplacements internationaux. La publication est également attendue pour pouvoir organiser le travail dans le respect des normes sanitaires : cela inclue aussi le l'hébergement, les repas et le transport généralement gérés par le domaine.

En moyenne en France chaque été ils sont près de 100.000 travailleurs saisonniers à assurer les cueillettes, récoltes et vendanges. L'appel à recrutement parmi les chômeurs n'a pas suffit pour couvrir les besoins.