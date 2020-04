Coronavirus : Les salariés de l'entrepôt d'Amazon à Saran s'opposent à la fermeture

Nouvel épisode dans le feuilleton Amazon à Saran. Désormais ce sont les salariés du site loirétain qui lancent une pétition pour la réouverture de l'entrepôt.

Six sites français fermés ce jeudi 16 avril

Fin mars, Sud Solidaires, le syndicat principal chez Amazon à Saran et les organisations syndicales représentatives de plusieurs sites français du groupe ont déposé des dossiers en référé contre la direction du groupe au Conseil des Prud'hommes. Elles estiment en effet qu'en pleine épidémie de coronavirus, les mesures de précaution n'ont pas été respectées et que la santé des salariés a été mise en danger.

Ce mardi 14 avril, décision du tribunal de Nanterre : Amazon doit limiter ses activités aux produits de première nécessité. Deux jours plus tard, le géant américain décide de fermer six sites français, dont celui d'ORY 1 à Saran. Une fermeture que réclamaient les syndicats.

Une pétition lancée par les salariés

La fermeture est en cours actuellement, elle devrait durer jusqu'à mercredi prochain 22 avril au moins. Pendant ce temps, les salariés reçoivent 100% de leur salaire.

Ce vendredi 17 avril, inquiets pour leur emploi, des employés du site de Saran ont lancé une pétition pour demander la réouverture de l'entrepôt.

On n'a jamais été consultés à ce sujet par les syndicats

"On a entendu des rumeurs de fermeture du site mais on n'a jamais été consultés à ce sujet par les syndicats", explique Pierrick, assistant administratif pour Amazon à Saran et l'un des signataires, "Amazon a mis en place énormément de mesures de précaution, moi je ne me suis jamais senti en danger sur le site."

Pour Laetitia Pavet, agent de production et elle aussi signataire, c'est une question de fiche de paie : "Si on passe au chômage partiel, je ne toucherai que 84% de mon salaire, ce qui me fera 200€ en moins. Je suis seule avec ma fille, 200€ par mois ça fait beaucoup ..."

Ce dimanche 19 avril à 18h, la pétition comptait plus de 14.000 signatures.