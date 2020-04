Coronavirus : Les salariés de l'Urssaf Centre Val de Loire donnent des jours de congé aux soignants

L'idée avait été lancée par un agent de l'Urssaf à Bourges. Confiné et désireux de faire un geste envers les soignants, il voulait leur donner quelques uns de ses jours de congé. Impossible légalement. Il a fallu trouver une solution, ces jours seront finalement monétisés et reversés aux hopitaux.

"Nous on ne fait pas des pizzas, on ne peut donner des fleurs ou des viennoiseries aux centres hospitaliers, c'est le moyen qu'on a trouvé pour montrer notre solidarité". Julien Floc'h, le directeur de l'Urssaf Centre Val de Loire, se souvient du jour où l'idée de ce don de jours de congés solidaires a émergé, lors d'une réunion.

L'Urssaf est un acteur du système de santé en France, c'est l'organisme qui collecte les cotisations des employeurs pour les reverser à la sécurité sociale, l'envie de participer à leur manière à la crise sanitaire était donc très présente chez les salariés.

"C'est un collaborateur de Bourges, qui a cette idée, au départ. Il est confiné, ses jours de congés il ne va pas les utiliser, et il estime que les soignants qui se battent contre le coronavirus, en ont bien plus besoin que lui en ce moment. Donc il veut leur donner cinq jours. La première réaction c'est de lui dire que c'est impossible" se souvient Julien Floc'h.

Impossible légalement, mais pas insurmontable

Effectivement, deux textes de loi autorisent depuis quelques années le don de jours de congés entre collègues, dans une même entreprise. Pour des salariés qui ont un enfant malade, ou un parent âgé dont il faut s'occuper. En revanche, un don de ce type vers des salariés d'autres organismes, la loi ne le prévoit pas.

"On a quand même décidé de sonder le personnel, et de savoir si l'idée était partagée. Les retours ont été très nombreux" raconte Bernard Mellot, inspecteur de l'Urssaf Centre Val de Loire et membre du Comité Social et Economique de l'Organisme. "Il y avait une vraie volonté de trouver une solution pour rendre cela possible, au moins essayer" explique Julien Floc'h, le directeur.

Des jours transformés en somme d'argent

La solution c'est finalement de monétiser ces jours de congés, de les transformer en dons qui seront versés aux deux hôpitaux de la région Centre Val de Loire en première ligne, le CHR d'Orléans, et le CHU de Tours. "On aidera aussi des collègues de l'UGECAM (organisme qui gère des établissements de santé pour l'assurance maladie) , qui interviennent dans les EHPAD ou dans les structures de prise en charge du handicap" explique Bernard Mellot.

"La condition absolue, c'est que l'argent aille vraiment au bien-être des personnels, on n'est pas là pour se substituer à une politique de santé publique". L'argent récolté pourrait financer à Tours la réfection des locaux dédiés à l'accueil des internes, au CHU : "c'est une simple piste, mais c'est pour vous donner une idée" glisse Bernard Mellot.

Ma fille m'a dit "tu as eu raison de le faire, papa"

Lui, a donné quatre jours de congés. Quatre jours qu'il ne pourra pas utiliser plus tard, pour passer du temps avec sa famille. "Mais quand j'en ai parlé, ça n'a même pas fait de débat, c'était une évidence, pour mes enfants. Ma fille m'a dit tu as bien fait, papa".

Collecte jusqu'au 22 avril

L'évidence, c'est aussi que l'opération a un vrai succès, au sein de l'Urssaf Centre Val de Loire, qui compte 530 salariés. La collecte des jours de congés dure jusqu'au 22 avril, et déjà plus de 170 agents ont promis de donner, pour un total de plus de 400 jours de congés, pour le moment.

Bien sûr ces dons sont sur la base du volontariat. L'opération semble donner des idées à d'autres organismes de la région Centre Val de Loire, et même au-delà.