Coronavirus: Les salariés de Téléperformance dénoncent leurs conditions de travail

Les téléopérateurs du centre d'appel de Téléperformance à Belfort ont débrayé ce mercredi après-midi pour dénoncer leurs conditions de travail pendant cette épidémie de coronavirus à l'appel de SUD et de la CFDT. Cette entreprise, basée au Techn'hom, travaille pour EDF, LIDL mais est aussi en charge du numéro vert d'information sur le COVID-19.

À défaut de pouvoir travailler depuis chez eux, les salariés sont obligés de se rendre dans les locaux de l'entreprise alors que l'encadrement est en télétravail. Les syndicats, dont SUD, s'insurgent de cette différence de traitement: "La direction oblige (...) ses salariés à mettre leur vie en danger de mort et par prolongement celles de leurs proches et de tous les citoyens que les salariés croisent en venant chaque jour via les transports en commun" peut-on lire dans l'une des affiches de SUD.

Des "négligences" dans la sécurité des salariés

Les représentants syndicaux dénoncent aussi la lenteur de leur direction pour assurer la bonne application des mesures "barrière" et des "négligences". Le syndicat SUD réclame la réduction du nombre de téléopérateurs par salle, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, une désinfection plus régulière du matériel de travail et un respect des distances de sécurité dans les espaces de pause.

Le syndicat SUD appelle les salariés qui pourraient tomber malade de déclarer un accident du travail et de porter plainte contre Téléperformance.

Des salariés en charge du numéro d'information sur le COVID-19

Téléperformance est depuis fin février en charge du numéro vert mis en place par l'État pour informer sur le coronavirus et désengorger le 15. Benjamin Cerutti, délégué syndical SUD de l'entreprise, regrette que les téléopérateurs ne reçoivent quasiment aucune formation, ou alors "5 minutes top chrono". Le numéro vert est submergé d'appel à chaque nouvelle décision du gouvernement mais les salariés sont, selon lui, incapables d'apporter des réponses concrètes : "sans le vouloir, ils peuvent dire des bêtises, de ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ou au infos. Parfois même ce sont des choses fausses".

La direction n'a pas souhaité s"exprimer