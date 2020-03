Coronavirus : les salariés italiens du groupe mayennais Séché Environnement viennent en majorité travailler

La ville de Milan en Italie désertée à cause du coronavirus.

Les Italiens priés de rester au maximum chez eux. L'Italie est le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus après la Chine, la population doit rester au maximum confinée. Les mesures de confinement sont valables jusqu'au 3 avril, les Italiens doivent limiter les déplacements. Ne sont possibles que les déplacements répondant à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé". Pour éviter les déplacements à caractère professionnel, les entreprises, publiques et privées, sont invitées à mettre leur personnel en congés.

Pour l'instant cela fonctionne normalement

Le groupe mayennais Séché Environnement possède une filiale à côté de Milan, Mecomer, spécialisée dans le traitement de produits dangereux. Le site emploie 150 personnes et pour l'instant l'activité n'est pas impactée, car les salariés viennent toujours travailler assure Henri Petitgand, responsable communication du groupe Séché Environnement.

"Nous avons ce que nous appelons les plans de continuité de l'activité, pour continuer à fonctionner en mode dégradé s'il y a 10, 20% d'absents. Je ne dis pas qu'il n'y a de salariés absents, mais il n'y en a pas en suffisamment grand nombre ou à des postes clefs. Pour l'instant cela fonctionne normalement", explique Henri Petitgand

Henri Petitgand, responsable communication du groupe Séché Environnement. Copier

Nous n'avons pas d'impact, pour l'instant, sur notre activité.

Les mesures de confinement mises en place en Italie

Limiter les déplacements

Les déplacements des 60 millions d'Italiens seront strictement limités. Ne sont possibles que les déplacements répondant à des "impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".

Les personnes présentant des symptômes d'affection respiratoire et de la fièvre sont fortement incitées à rester chez elles et limiter au maximum tout contact social, y compris avec leur médecin traitant.

Les personnes dont la contamination au coronavirus a été confirmée sont obligatoirement assignées à résidence.

Pour éviter les déplacements à caractère professionnel, les entreprises, publiques et privées, sont invitées à mettre leur personnel en congés.

Eviter tout rassemblement