Coronavirus : les soignants du CHU de Bordeaux "gèrent leurs patients, mais toujours sur le fil du rasoir"

La cinquième vague de l'épidémie de coronavirus frappe fort et elle fragilise encore un peu plus les soignants des hôpitaux, déjà épuisés. Ils répondent présent, assure Pascal Gaubert, représentant FO au CHU de Bordeaux, mais "les difficultés s'amoncellent".

La pression s'accumule sur les épaules des soignants et des administratifs du CHU de Bordeaux. Constat dressé par Pascal Gaubert, secrétaire général FO au CHU, alors que la cinquième vague. La crise sanitaire est venue aggraver une situation déjà bien compliquée à l'hôpital public. Alors que la cinquième vague de l'épidémie de coronavirus frappe fort, "la vague de trop", relève-t-il, "tout peut éclater d'un moment à l'autre si jamais on avait une rentrée de patients graves dans nos réa".

"On manque de lits, on manque de personnel, les agents sont épuisés. Alors, ils sont là, ils gèrent leurs patients, ils aiment leur travail, mais c'est toujours sur le fil du rasoir", regrette Pascal Gaubert. D'autant que 150 postes d'infirmiers et infirmières sont vacants. Le représentant FO évoque l'exemple des urgences pédiatriques, où le manque de personnel a été pallié "en faisant venir des gens de l'extérieur avec des contrats. On a aussi redéployé des agents de services spécifiques pour tenir la barre pendant l'épidémie de bronchiolite. Ça passe, mais c'est toujours tangent, toujours très compliqué".