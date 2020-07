Coronavirus : les soldes d'été à Laval, chronique d'un bide annoncé ?

C'est donc le premier jour des soldes d'été et un top départ à 8 heures. Ces quatre semaines de promotion devaient démarrer fin juin. Elles ont été décalées en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans le contexte sanitaire du moment et parce que ce sont les vacances, certains commerçants de Laval s'inquiètent de ne pas attirer assez de clients.

"On s'attend à ce que ce soit calme. Cette date du 15 juillet pour les soldes n'est pas forcément judicieuse, même si on se prépare comme si tout allait être normal" explique Luigi Roger, le responsable de la boutique Devred, avenue du général de Gaulle. Même pronostic pour Raphaëlle qui gère une boutique de prêt-à-porter un peu plus loin. "On sent bien que ce n'est pas comme d'habitude. Il n'y a pas autant de gens qui sont venus faire leur repérage, essayer les articles à l'avance. En revanche les gens qui se déplacent sont plus acheteurs donc on a espoir, il faut toujours garder espoir" explique la professionnelle.

Des magasins ouverts jusqu'à 20h

Noémie, la responsable du magasin Mango essaie de rester optimiste aussi. Elle est habituée aux fortes affluences pour les soldes estivales mais préfèrent ne pas trop penser à un éventuel échec économique. "Ce sera difficile pour le groupe mais aussi et surtout pour les petits commerces. Nous on a encore les reins solides" déclare-t-elle. Pour tenter d'attirer un maximum de clients, l'association Laval Cœur de Commerce lance une opération nocturne avec ses enseignes membres : elles resteront ouvertes ce mercredi soir jusqu'à 20h.