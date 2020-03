Coronavirus : les spectateurs invités à être solidaires avec les intermittents

Renoncer à tout ou partie du remboursement de ses billets de spectacle pour soutenir les intermittents, voilà l’idée portée par le directeur du Théâtre de Nîmes. En pleine épidémie de coronavirus, François Noël a lancé son appel ce jeudi matin sur France Bleu. Il invite à un geste de solidarité des spectateurs, alors que son secteur comme beaucoup d’autres risque d’être impacté sur un plan économique pendant plusieurs semaines.« On en est à 35 représentations annulées, ce qui est beaucoup, confie-t-il. Mais le but de cette chaîne de solidarité, c'est de ne pas rompre le lien entre le public, les artistes, les lieux comme les autres, le théâtre qui représente quand tous ces spectacles et de les abandonner. Le montant du prix de son billet pour que, justement, ce montant puisse être reversé aux artistes, aux artistes, aux compagnies qui ne vont pas pouvoir jouer et qui sont aujourd'hui des gens qui sont déjà précaires».

«on a la chance d'être un service public et donc d'être subventionné. Donc, je pense que nos subventions n'ont pas à pâtir de ça. Mais ce qui risque de souffrir le plus? Ce sont effectivement les artistes qui, eux, sont dans la situation est vraiment très fragile et c'est pourquoi je ne veux pas aujourd'hui» François Noël, sur France Bleu